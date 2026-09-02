Ferhat Göçer-Sinan Akçıl polemiğinde ipler iyice gerildi: Bu kez işin rengi değişti

''YAŞLILARA SAYGIM SONSUZDUR''

Bu sözlerin ardından Sinan Akçıl cephesinden de yanıt geldi. Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer. Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve de magazinel hayatımı ağır takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey bir sonraki story'deki şarkıları 'bugünden itibaren' söylemesini 'hukuk yoluyla' engellemek için avukatlarım gerekeni yapacaklar. Biz davayı kaybedip o söylemeye 'devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur. Onu da MSG yönetim kurulunda değerlendirirler diye düşünüyorum ki zannedersem 'maymunlar' ya da herhangi bir hayvan' 'MSG' veya 'MESAM'a üye olamıyor" açıklamasını yaptı.