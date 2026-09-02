Yıllar önce birlikte çalışan ve aralarından su sızmayan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim yaşandı. Ferhat Göçer, Sinan Akçıl hakkında yaptığı açıklamada eski dostuna yönelik sert eleştirilerde bulunurken, Akçıl'ın yanıtı gecikmedi.
Ferhat Göçer-Sinan Akçıl polemiğinde ipler iyice gerildi: Bu kez işin rengi değişti
Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında başlayan polemik, günler sonra hukuki boyuta taşındı. Akçıl'ın gönderdiği ihtarname ve kullandığı ifadeler, gerilimi yeniden gündeme taşıdı.Kaynak: Haber Merkezi
Kadir Çetin’in sunduğu Number1 Star programına konuk olan Göçer, Akçıl ile ilişkilerinin eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
''DOĞRU DÜZGÜN ŞARKI YAZMASI LAZIM''
Göçer, gündem olan açıklamasında "Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi. Bence oturup doğru düzgün şarkı yazması lazım. Bırakması lazım bu işleri. O bu şekilde devam ettikçe aramızdaki ilişkinin düzelme şansı yok.
Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum. Çünkü kimse söylemiyor mu? Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor." diye konuştu.
''YAŞLILARA SAYGIM SONSUZDUR''
Bu sözlerin ardından Sinan Akçıl cephesinden de yanıt geldi. Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer. Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve de magazinel hayatımı ağır takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey bir sonraki story'deki şarkıları 'bugünden itibaren' söylemesini 'hukuk yoluyla' engellemek için avukatlarım gerekeni yapacaklar. Biz davayı kaybedip o söylemeye 'devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur. Onu da MSG yönetim kurulunda değerlendirirler diye düşünüyorum ki zannedersem 'maymunlar' ya da herhangi bir hayvan' 'MSG' veya 'MESAM'a üye olamıyor" açıklamasını yaptı.
İHTARNAME GÖNDERDİ
Gerilimin üzerinden günler geçmesinin ardından polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Sinan Akçıl, eski arkadaşı Ferhat Göçer hakkında ihtarname gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İSMİNİ KULLANMADI
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Avukatım Eda Salman tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında, F.G isimli şarkıcıya oter aracılığıyla ihtarname gönderilmiş ve söz konusu eserlerimin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğim resmen bildirilmiştir. İhtara rağmen eserlerimin canlı olarak seslendirilmesi halinde gerekli hukuki yollara derhal başvurulacaktır'' ifadelerine yer verdi.