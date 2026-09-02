Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde

En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde

Eylül ayıyla birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle çalışanların günlük ve aylık gelirlerinde dikkat çeken artış yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 1

Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok kurumda toplu iş sözleşmesi zamları uygulanmaya başladı.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 2

Geçtiğimiz ay imzalanan sözleşme kapsamında bir büyükşehir belediyesinde kadrolu olarak görev yapan işçilerin gelir ve özlük haklarında önemli değişikliklere gidildi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 3

GÜNLÜK ÜCRET 4 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 4

Yapılan artışla birlikte kadrolu bir işçinin en düşük günlük yevmiye ücreti 4 bin 122,50 TL’ye yükseldi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 5

Bu artışla yıl içinde işçilerin yevmiye gelirlerindeki toplam zam oranı yüzde 42 oldu.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 6

KIDEMLİ İŞÇİLER İÇİN RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sözleşmede kıdemli çalışanlar için de ayrı bir düzenleme yapıldı.

Buna göre 30 yıl kıdemi bulunan işçiler için taban yevmiye ücreti 4 bin 750 TL olarak belirlendi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 7

İŞTİRAK ÇALIŞANLARI DA KAPSAMDA

Belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan personel için de taban ücretlerde değişikliğe gidildi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 8

Bağlı şirketlerde çalışan işçilerin günlük yevmiye ücreti en az 3 bin 306 TL oldu.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 9

EN DÜŞÜK AYLIK NET ÜCRET BELLİ OLDU

Yeni ücret tarifesiyle birlikte kadrolu işçilerin aylık gelirlerinde de ciddi artış yaşandı.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 10

Düzenleme sonrası bir işçinin eline geçen en düşük aylık net ücret 94 bin 141 TL’ye yükseldi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 11

SOSYAL HAKLARDA DA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Toplu İş Sözleşmesi yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmadı.

Çalışanların sosyal paket, yemek parası ve kıdem zammı gibi birçok temel ve yan hakkında da iyileştirme yapıldı.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 12

Uzun süren görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmenin, sendikaların talep ettiği rakamlara yaklaşması nedeniyle işçiler tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi.

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En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde - Resim: 13

RAKAMLARIN GEÇERLİ OLDUĞU KURUM BELLİ OLDU

Yeni ücret düzenlemesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışan işçileri kapsadığı öğrenildi.

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