En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde

KIDEMLİ İŞÇİLER İÇİN RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sözleşmede kıdemli çalışanlar için de ayrı bir düzenleme yapıldı.

Buna göre 30 yıl kıdemi bulunan işçiler için taban yevmiye ücreti 4 bin 750 TL olarak belirlendi.