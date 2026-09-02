Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok kurumda toplu iş sözleşmesi zamları uygulanmaya başladı.
En düşük maaş 94 bin TL: Günlük yevmiye 4 bin TL’yi aştı, işçilere müjde
Eylül ayıyla birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle çalışanların günlük ve aylık gelirlerinde dikkat çeken artış yaşandı.Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz ay imzalanan sözleşme kapsamında bir büyükşehir belediyesinde kadrolu olarak görev yapan işçilerin gelir ve özlük haklarında önemli değişikliklere gidildi.
GÜNLÜK ÜCRET 4 BİN TL’Yİ GEÇTİ
Yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yapılan artışla birlikte kadrolu bir işçinin en düşük günlük yevmiye ücreti 4 bin 122,50 TL’ye yükseldi.
Bu artışla yıl içinde işçilerin yevmiye gelirlerindeki toplam zam oranı yüzde 42 oldu.
KIDEMLİ İŞÇİLER İÇİN RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ
Sözleşmede kıdemli çalışanlar için de ayrı bir düzenleme yapıldı.
Buna göre 30 yıl kıdemi bulunan işçiler için taban yevmiye ücreti 4 bin 750 TL olarak belirlendi.
İŞTİRAK ÇALIŞANLARI DA KAPSAMDA
Belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan personel için de taban ücretlerde değişikliğe gidildi.
Bağlı şirketlerde çalışan işçilerin günlük yevmiye ücreti en az 3 bin 306 TL oldu.
EN DÜŞÜK AYLIK NET ÜCRET BELLİ OLDU
Yeni ücret tarifesiyle birlikte kadrolu işçilerin aylık gelirlerinde de ciddi artış yaşandı.
Düzenleme sonrası bir işçinin eline geçen en düşük aylık net ücret 94 bin 141 TL’ye yükseldi.
SOSYAL HAKLARDA DA İYİLEŞTİRME YAPILDI
Toplu İş Sözleşmesi yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmadı.
Çalışanların sosyal paket, yemek parası ve kıdem zammı gibi birçok temel ve yan hakkında da iyileştirme yapıldı.
Uzun süren görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmenin, sendikaların talep ettiği rakamlara yaklaşması nedeniyle işçiler tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi.
RAKAMLARIN GEÇERLİ OLDUĞU KURUM BELLİ OLDU
Yeni ücret düzenlemesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışan işçileri kapsadığı öğrenildi.