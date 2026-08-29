Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ve Dış İstihbarat Servisi'nin (SZR) raporlarına dayandırılan bilgilere göre Kremlin, Ukrayna'daki askeri varlığını ve yeni kurulan birliklerini takviye etmek amacıyla geniş çaplı bir asker alımına hazırlanıyor.
600 bin erkeği kolundan tuttukları gibi askere götürecekler
Rusya’da istihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2027 senesinin sonuna kadar toplamda 600 bin kişiyi seferberlik kapsamında askere alacak.Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın planlamaları doğrultusunda, bu yıl 300 bin ve gelecek yıl 300 bin olmak üzere toplam 600 bin kişinin silah altına alınması hedefleniyor.
KRİTİK TARİH: DUMA SEÇİMLERİ SONRASI
İstihbarat kaynakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararını 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Devlet Duması seçimlerinin hemen ardından resmiyete dökebileceğini değerlendiriyor.
EĞİTİMLER BELARUS'TA DA VERİLEBİLİR
Raporda yer alan detaylara göre, göreve çağrılacak personelin eğitim süreçleri yetkinliklerine ve cephe şartlarına bağlı olarak 15 ila 60 gün arasında değişecek.
Ayrıca birliklerin bir kısmının eğitim faaliyetleri için Belarus'taki askeri alanlara sevk edilme ihtimalinin de masada olduğu aktarılıyor.