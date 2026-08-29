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Galatasaray, Rafael Leao'yu KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leao transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao, İstanbul’a gelmek üzere uçağa bindi. Yola çıkmadan önce havalimanında önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, Milan taraftarlarına veda ederken Galatasaray tercihinin gerekçelerini paylaştı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Leao, "Saha içinde olmak ve taraftarlara veda etmek istedim ama bu mümkün olmadı. Milan’a başarılar diliyorum ve onları takip etmeye devam edeceğim. Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok iyi işler yapan bir kulübe gidiyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı oldular. Güçlü oyunculara sahip olan kadroya daha fazla kalite katmayı hedefliyorlar."dedi.