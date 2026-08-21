Halka arz sürecini tamamlayan Kapeks Kimya Sanayi AŞ (KAPEKS Kimya), Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninin ardından “KPEKS” işlem koduyla borsada işlem görmeye başladı.

Gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, KAPEKS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya, KAPEKS Kimya İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün ve çok sayıda davetli katıldı.

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“YENİ YATIRIMLARINI GERÇEKLEŞTİRECEK”

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada KAPEKS Kimya’nın Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını belirtti.

Patlayıcı madde endüstrisinde uzmanlaşan şirketin ihracat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Ergun, “KAPEKS Kimya, halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirecek ve bu büyümesini hızlandıracak.” dedi.

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KAPEKS KİMYA’NIN HEDEFİ KÜRESEL BÜYÜME

KAPEKS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya ise şirketin sektörde 30 yılı geride bıraktığını belirtti. Kaya, yaklaşık 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne sahip kimya sektöründe yüzde 20 pazar payıyla öncü konumda olduklarını ifade etti.

Kaya, şirketin kuruluşundan bu yana üretim, teknoloji ve öz kaynaklarla nitelikli büyümeye odaklandığını belirterek, halka arzın amaçlarından birinin sanayide yaşanan dönüşüme uyum sağlamak ve mevcut pazar gücünü daha yüksek seviyeye taşımak olduğunu söyledi.

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HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda değerlendirileceğini belirten Kaya, işletme sermayesini de daha güçlü ve dirençli hale getireceklerini kaydetti.

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Bu adımların şirketin operasyonel kabiliyetlerini artıracağını ve küresel ölçekte yeni büyüme fırsatları oluşturacağını ifade eden Kaya, “Hedefimiz, KAPEKS Kimya'nın teknoloji, mühendislik ve üretim gücünü sadece Türkiye'de değil, global pazarda da en güçlü oyuncular arasında konumlandırmak.” dedi.

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Kaya, halka arzın nihai bir amaç olmadığını belirterek, bunun şirketin hedeflerine ulaşması için güçlü bir başlangıç olduğunu söyledi. Şirketin şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.