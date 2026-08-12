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Kaynak: AA

SPK haftalık bültenine göre, TRALT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 gerçek kişi hakkında 12.08.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul, ayrıca GOZDE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104 üncü maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 12.08.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.