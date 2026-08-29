Ülkenin en zengin iş insanı hayatını kaybetti: 49 milyar dolarlık servetin kaderi belli oldu

LOJİSTİK VE HAVACILIK DEVLERİ VAKFA DEVREDİLİYOR

Kühne’nin küresel tedarik zincirinde kritik rol oynayan şirketlerdeki varlıkları tek bir merkezde birleşiyor. Mirasın en büyük kısmını, büyükbabasının kurucularından olduğu taşımacılık devi Kuehne + Nagel International AG oluştururken; Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve denizcilik devi Hapag-Lloyd’daki hisseler de vakfın yönetimine geçecek.