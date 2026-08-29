Çocuğu bulunmayan dünyaca ünlü milyarder Klaus-Michael Kühne, vefatının ardından arkasında küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren devasa bir miras bıraktı. Yıllar önce hazırladığı miras planını devreye sokan iş insanının; denizcilikten havacılığa, kimyadan gayrimenkule kadar uzanan 49 milyar dolarlık geniş yatırım portföyü Kühne Vakfı çatısı altında toplanacak.
Ülkenin en zengin iş insanı hayatını kaybetti: 49 milyar dolarlık servetin kaderi belli oldu
Almanya'nın en zengin iş insanı Klaus-Michael Kühne'nin hayatını kaybetmesiyle, varisi bulunmayan 49 milyar dolarlık dev servetin kaderi netleşti. Lojistik ve havacılık devlerindeki hisseler kurulan dev vakfın kontrolüne geçiyor.Kaynak: Haber Merkezi
LOJİSTİK VE HAVACILIK DEVLERİ VAKFA DEVREDİLİYOR
Kühne’nin küresel tedarik zincirinde kritik rol oynayan şirketlerdeki varlıkları tek bir merkezde birleşiyor. Mirasın en büyük kısmını, büyükbabasının kurucularından olduğu taşımacılık devi Kuehne + Nagel International AG oluştururken; Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve denizcilik devi Hapag-Lloyd’daki hisseler de vakfın yönetimine geçecek.
ŞİRKETLERDE YÖNETİM YAPISI DEĞİŞİYOR
Milyarder iş insanının vefatı, sermayenin kişisel yönetimden çıkarak kurumsal bir kurul yapısına evrilmesini sağlayacak. Vakfın yönetim kurulunda Kühne’nin eşi ve en yakın danışmanları yer alacak.
Sektör uzmanları, Kühne’nin ardından kurul merkezli bir yönetim modelinin öne çıkacağını belirtiyor.
Basel Üniversitesi Vakıf Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Georg von Schnurbein, "Baskın ve tek başına hızlı karar alabilen bir girişimcinin ardından hiçbir yönetim kurulu tek bir birey gibi hareket edemez" diyerek stratejilerdeki değişime dikkat çekti.
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TEMKİNLİ DÖNEM KAPIDA
Uzmanlara göre yeni dönem, krizler ve jeopolitik gerilimlerle çalkalanan küresel lojistik sektöründe risk iştahını düşürebilir.
Kühne’nin agresif yatırım anlayışının yerini, kurul içi müzakerelerle şekillenen daha muhafazakar ve temkinli bir büyüme stratejisine bırakması bekleniyor.