Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası

SEZON PERFORMANSI

Richard Rios, yeni sezonda Benfica formasını 6 karşılaşmada terletti ve 1 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı futbolcunun Portekiz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.