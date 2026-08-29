Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası

Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası

Galatasaray, Benfica forması giyen Richard Rios'u transfer gündemine aldığı öne sürüldü. 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için Portekiz ekibinin 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası - Resim: 1

Galatasaray yönetimi, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kadro takviyeleri konusunda temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekibin orta saha arayışında Portekiz pazarına yöneldiği ifade edildi.

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Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası - Resim: 2

Yönetimin, Benfica'nın önemli oyuncularından birini kadroya katmak için girişimde bulunduğu aktarıldı.

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Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası - Resim: 3

RİCHARD RİOS GÜNDEMDE

Record'da yer alan habere göre Galatasaray, Benfica'nın Kolombiyalı orta sahası Richard Rios için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların oyuncunun transfer şartlarını görüşmek üzere Portekiz temsilcisiyle iletişim kurduğu kaydedildi.

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Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası - Resim: 4

BENFİCA'NIN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Benfica'nın 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda 35 milyon Euro'dan aşağı inmeye sıcak bakmadığı bildirildi. Portekiz kulübünün, Rios'u bu rakamın altında elinden çıkarmayı düşünmediği belirtildi.

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Galatasaray'dan Benfica'nın yıldızına transfer kancası - Resim: 5

SEZON PERFORMANSI

Richard Rios, yeni sezonda Benfica formasını 6 karşılaşmada terletti ve 1 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı futbolcunun Portekiz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

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