10. Lomo Sandviçi (Arjantin): Lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambonlu özel sandviç.
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede...
Dünya mutfağının en başarılı domatesli yemekleri listelendi. İtalya'dan Şili'ye uzanan küresel lezzetlerin yarıştığı listede, Türkiye’den 1 lezzetimiz listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi domatesli 10 yemeği…Kaynak: Haber Merkezi
9. Gemista (Yunanistan): Pirinçli harçla doldurulan domates ve biber dolması.
8. Caprese Pizza (İtalya): Taze domates, mozzarella ve fesleğenin öne çıktığı hafif İtalyan pizzası.
7. Parmigiana (İtalya): Patlıcan, domates sosu, zeytinyağı ve mozzarella peyniriyle fırınlanan İtalyan klasiği.
6. Murgh Makhani (Hindistan): Hint mutfağının dünyaca ünlü tereyağlı ve domates soslu tavuk yemeği.
5. İskender Kebap (Türkiye): Döner eti, pide ekmeği, domates sosu ve tereyağının yoğurtla buluştuğu Bursa gururu.
4. Dakos (Yunanistan): Olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynirle hazırlanan Ege tarifi.
3. Pizza Margherita (İtalya): Savoy Kraliçesi'nin adını taşıyan; domates, peynir ve fesleğenli klasik pizza.
2. Chancho en Piedra (Şili): Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişnişle yapılan taze Şili sosu.
1. Pizza Napoliten (İtalya): Sarımsak, kekik ve özel domates sosuyla hazırlanan geleneksel İtalyan lezzeti.