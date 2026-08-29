Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede...

Dünya mutfağının en başarılı domatesli yemekleri listelendi. İtalya'dan Şili'ye uzanan küresel lezzetlerin yarıştığı listede, Türkiye’den 1 lezzetimiz listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi domatesli 10 yemeği…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 1

10. Lomo Sandviçi (Arjantin): Lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambonlu özel sandviç.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 2

9. Gemista (Yunanistan): Pirinçli harçla doldurulan domates ve biber dolması.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 3

8. Caprese Pizza (İtalya): Taze domates, mozzarella ve fesleğenin öne çıktığı hafif İtalyan pizzası.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 4

7. Parmigiana (İtalya): Patlıcan, domates sosu, zeytinyağı ve mozzarella peyniriyle fırınlanan İtalyan klasiği.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 5

6. Murgh Makhani (Hindistan): Hint mutfağının dünyaca ünlü tereyağlı ve domates soslu tavuk yemeği.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 6

5. İskender Kebap (Türkiye): Döner eti, pide ekmeği, domates sosu ve tereyağının yoğurtla buluştuğu Bursa gururu.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 7

4. Dakos (Yunanistan): Olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynirle hazırlanan Ege tarifi.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 8

3. Pizza Margherita (İtalya): Savoy Kraliçesi'nin adını taşıyan; domates, peynir ve fesleğenli klasik pizza.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 9

2. Chancho en Piedra (Şili): Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişnişle yapılan taze Şili sosu.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu: Türkiye'den bir yemeğimiz listede... - Resim: 10

1. Pizza Napoliten (İtalya): Sarımsak, kekik ve özel domates sosuyla hazırlanan geleneksel İtalyan lezzeti.

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