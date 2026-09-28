Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'deki fon krizinin ardından Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından alınan kararlarda yeni gelişme yaşandı.

Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Savcılık 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme üzerine başsavcılık, 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı.

ŞİMŞEK: HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAYACAKTIR

Son yaşanan fon krizine dair ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şimşek, faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade ederken, şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

NE OLMUŞTU?

SPK'dan tasfiyeye alınan fonlarla ilgili açıklama, gece yarısı geldi. 17 Eylül'de TEFAS'ta işleme kapatılan fonlarda emirler girecek. 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım satım talimatları normal işleyişe dahil edildi. 17 Eylül'de verilen tüm talimatlar kurul kararı gereği iptal edildi. Bu emirlerin sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki pay oranları kadar ödeme gerçekleşecek. 16 Eylül ve öncesinde iletilip fon temerrüdü ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşemeyen emirler de tasfiye kapsamına alındı.