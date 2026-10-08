Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar doğrultusunda, fon soruşturması ve tasfiye sürecine giren fonlara ait geri ödeme takvimi belirlendi.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Geri ödemelerin ekim ayı içinde başlaması hedefleniyor. A1 Capital, Bulls ve Pardüs şirketlerinin olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda yer alan 43 bin 643 yatırımcıya ise ilk ödemeler bugün yapılacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi fonlarda ise yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla 1 milyon TL'ye kadar olan anapara tutarları için ara ödeme yöntemi devreye alınacak.

HAZİNE'DEN HERHANGİ BİR KAYNAK AKTARIMI OLMAYACAK

Genel ilke olarak ödemeler yatırımcıların payları oranında dağıtım yapılacak. Ancak bu süreçte küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında yatırımı bulunanlara öncelik hakkı verilecek. Yapılacak tüm ödemeler doğrudan tasfiye edilen fonların kendi iç kaynaklarından karşılanacak; süreçte Hazine'den herhangi bir kaynak aktarımı ise olmayacak.

ÖDEME TAKVİMİNİN SONLANMASI 5 İLA 6 AY SÜRECEK

Alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulmasıyla birlikte sürecin tamamen sonlanmasının yaklaşık 5-6 ay sürmesi tahmin ediliyor. Mevcut durumun sistemin geneli için bir risk teşkil etmediğini ve Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, yatırımcı haklarının titizlikle korunacağını aktarıldı.

Sürecin şeffaf ve hızlı yürütüleceğinin altı çizilirken, hukuka aykırı işlem yapan sorumluların hesap vereceği ve ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını Yılmaz ifade etti.