Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında yarın Kayseri deplasmanında Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.

Sivasspor yarın Kayseri deplasmanında - Resim : 1

RHG Enertürk Enerji Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.

Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert eleştiri: "Taraftarın sesini duymuyorlar mı?"Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert eleştiri: "Taraftarın sesini duymuyorlar mı?"Gündem

Kırmızı-beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde Fevzi Yıldırım ile Emre Gökay’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacakBeşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacakSpor

Sivasspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmanın sonrasında kara yoluyla Kayseri’ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.

Başakşehir sahasında Kocaelispor’u konuk edecekBaşakşehir sahasında Kocaelispor’u konuk edecekSpor