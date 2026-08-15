Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında yarın Kayseri deplasmanında Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.
Kırmızı-beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde Fevzi Yıldırım ile Emre Gökay’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.
Sivasspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmanın sonrasında kara yoluyla Kayseri’ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.