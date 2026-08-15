Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda İstanbul Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde yarın Kocaelispor’u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda sezonu açan İstanbul ekibi, Süper Lig’deki ilk sınavını kazanarak hanesine 3 puan yazdırmayı amaçlıyor.
Kadro yapılanmasını sürdüren İstanbul Başakşehir, geçen sezon Roma’dan kiraladığı Özbek golcü Eldor Shomurodov’un satın alma hakkını kullanarak oyuncunun bonservisini aldı. Başakşehir ayrıca Umut Bozok, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Edin Visca ve Michal Karbownik transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
BU SEZON 2 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Turuncu-lacivertliler, bu sezon Kocaelispor maçına kadar 2 resmi karşılaşmaya çıktı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden İstanbul Başakşehir, turun ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
İkinci müsabakada ise konuk olduğu Finlandiya temsilcisine 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.