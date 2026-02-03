Star TV’nin uzun zamandır izleyicisiyle buluşmayı bekleyen dizisi ‘Sevdiğim Sensin’, kayıplara karıştı. Şu ana kadar konuyla ilgili ne yapımcıdan ne de kanaldan herhangi bir açıklama gelmedi.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Ay Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı, 18 Kasım 2025’te yayınlanmıştı. İkinci tanıtımı 11 Aralık 2025’te paylaşılan dizi, ne zaman ekrana gelecek? Herkes bu soruyu merak ediyor. Yaklaşık 3 aydır yayına çıkmayı bekleyen dizi, daha yayınlanmadan Türk Televizyon Tarihi’ne geçti. Çünkü bir dizi, ilk kez bu kadar uzun süredir ekrana gelmeyi bekliyor. ‘Sevdiğin Sensin’ gibi daha önce, yayın tarihini bekleyen bir diziyi ben hatırlamıyorum. Bu bekleyiş daha sürecek mi? Yoksa, bir an önce yayın tarihi açıklanacak mı? Bekleyip göreceğiz.

‘Sevdiğim Sensin’, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan (Aytaç Şaşmaz) ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin (Helin Kandemir) tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor.

Oda Oda Sergisi, Metrohan’da açıldı

Kendi kendine öğrenmenin, birlikte üretmenin ve alaylı düşüncenin izini süren, İBB Miras ve İBB Kültür’ün 301. sergisi ‘Oda Oda’, Metrohan’da açıldı.

Sergi, yıllar boyunca birlikte üreten 6 sanatçının heykel ve resimlerini bir araya getiriyor. Sergi tasarımı Sevgi Karay ve Deniz Coşkun tarafından yapılan sergi, her odada Ali Yaycıoğlu, Arzu Ertekin, Emre Baloğlu, Nilüfer Şatana, Özlem Başer ve Pembe Tüzüner’in yapıtlarıyla, alaylı düşüncenin kırılgan ama dirençli yaratıcılığını ve kolektif emeğin gücünü görünür kılıyor.

Oda Oda Sergisi, 29 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Hushboard büyümeye devam ediyor

Yeni nesil sosyal medya platformu Hushboard, günden güne büyümeye devam ediyor.

Son dönemin popüler platformları arasında olan Hushboard’a yatırımlar sürüyor. Üyelerin isimleriyle değil, kod numaralarıyla dâhil olduğu uygulamaya App Life ortak oldu. Kısa sürede binlerce üyesi olan platforma giderek ilgi artıyor.

Merkeziyetsiz altyapısı sayesinde tek bir otoriteye bağlı olmadan çalışan paylaşım platformu, uçtan uca şifreleme ile korunan sistemi, içeriklerin yalnızca kullanıcılar arasında güvenli şekilde iletilmesi ile dikkat çekiyor.