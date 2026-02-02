atv’nin yayın günü uzun süredir merakla beklenen dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’nın izleyici karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın yaptığı, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı, Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini anlatan Baba Yapım imzalı dizinin başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaşıyor.

Peki, ‘Aynı Yağmur Altında’ reytinglerde ne yapar? 2 sezondur reyting rekorları kıran ‘Uzak Şehir’, yayına başladığı haftadan itibaren istikrarlı bir grafik çizen ‘Cennetin Çocukları’, yeni sezonuyla ekrana gelen ‘Survivor’ ve bir de bunlara gündüz kuşağı eklenirse, ‘Aynı Yağmur Altında’nın işi kolay değil ama sürpriz yapabilir mi? Hülya Avşar, Deniz Uğur, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin gibi birçok oyuncu uzun bir aradan sonra televizyona ekranına geri dönüyor. Haliyle bu isimleri izleyici özledi. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Hilal Altın’dan ‘Felekten Beter Vurdu’

Son dönemlerde yayınladığı şarkılarla dikkat çeken Hilal Altın, yeni şarkısı ‘Felekten Beter Vurdu’yu Musicom Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Orhan Gencebay imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Ercan Bal yapmış. Şarkıya Alp Can Yolyapan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Felekten Beter Vurdu’, derin bir aşk acısını ve kaderle hesaplaşmayı anlatıyor. Eser, müzik listelerinde zirveyi zorlayacağa benziyor.

En iyiler, İstanbul’da 22. kez buluştu

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ile Hayat KırmızıTürk Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen 22. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Sanat, medya, spor ve iş dünyasından birçok ünlü simanın konuk olduğu tören, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde 60’tan fazla ödül verildi. Burcu Mutlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede kırmızı halı röportajlarını ise Elvan Kahyaoğlu yaptı.

Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ederken başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği ve Türkçe’nin önemine dikkat çekti.