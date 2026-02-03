Suriye’de ABD ve Türkiye’nin desteğiyle hükümet olan HTŞ örgütü ile ülkenin kuzeyini uzun süre işgal altında tutan PKK’nın Suriye kolu YPG arasında, ABD Başkanı Trump’ın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın zorlamasıyla mutabakat sağlandı. PKK’nın Suriye kolu, Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arap şehirlerine dört tugaylık ordu bulunduracak. Bu durum, dünya kamuoyunda ve özellikle Türkiye’de “barış sağlandı” diye anlatılıyor...

Oysa Suriye’de devlet içinde özerk yönetim ve ordu içinde ordu kuruldu.

***

Suriye’deki yeni durumu, küresel güçlerin tasarlayıp uyguladığını, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kabul etti ama bundan Tayyip Erdoğan’a da pay çıkardı!

Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın tek Suriye'ye yaptığı vurgu, Suriye'yi bütün Suriyelilerin beraber yönetmesi gerektiğine dair vurgusu, bugün küresel mutabakatın omurgasını teşkil etmektedir.” dedi.

Yani Türkiye’nim hedefi, Suriye’yi HTŞ ve PKK’nın birlikte yönetmesi miydi? Bu mu tek Suriye?

***

Ömer Çelik ayrıca, "Hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının zamanlamasının aslında bölgedeki barışın tesisi bakımından ne kadar önemli olduğu tüm bu gelişmelerle birlikte bir kere daha görüldü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge birbirinden ayrılamaz, iç içe girmiş, hiçbir şekilde biri diğerinden bağımsız olarak tanımlanamaz iç içe iki kavramdır. Bu çerçevede bakıldığında Suriye'deki, Irak'taki terör yapılarının tasfiyesi, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefiyle son derece uyumludur." dedi...

E ben de bir süredir onu söylüyordum zaten... Son olarak, “Suriye’de, toplamda dört tugay bulundurmak hakkı tanıdıkları terör örgütünü, Şam’daki hükümete entegre ettiler... ABD, ‘Türkiye’deki terör örgütünü de Ankara’daki hükümete entegre edin’ derse ki çözüm sürecinin hedefi budur; o zaman ne yapacaksınız? Bu yol açılmış değil midir?” diye sormuştum ki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Ahmed Şara hükümetine “Kürtlerin idari statüsünü tanıması” çağrısında bulundu ve “Kürtlerin ana dilinde eğitim görmesi önündeki engeller kaldırılmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır. Bu sürecin takipçisi olacağız. Suriye’de Kürtler bir anlaşma imzaladı. Türkiye’de barış ve demokratik toplum süreci de devam ediyor. Şimdi Rojava’da bir anlaşma oldu. Sıra Türkiye’deki Kürtlerin demokratik haklarını ve özgürlüklerini sağlama ve kazanma günüdür” dedi...

Bakırhan daha önce de , “Kürt’ün hukukunu tanımak, üniter devlet içinde mümkündür. Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır. Bunu Kürt olgusunu cumhuriyetin yasallığına ekleyerek tamamlayabiliriz. Anayasada kimlikler üstü bir dil kullanabiliriz. Anadilde eğitimi güvence altına alabiliriz.” demişti.

Şimdi CHP adına Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de benzer ifadeler kullanıyor... AKP ve MHP zaten süreci birlikte sürdürüyor...

***

Türkiye'nin Esad dönemindeki son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon da T-24’ten Cansu Çamlıbel’e “Türkiye'deki PKK ile YPG’yi ayırmak, Türkiye'deki süreç ile Suriye’deki süreci ayırmak, Türkiye'deki anayasa hazırlıkları ile oradaki anayasa hazırlıklarını ayırmak, bunların birbiriyle ilgisi yokmuş gibi davranmak bana göre çok gerçekçi değil. Çünkü şu bir gerçek ki bu iki ülkede olan bitenler bir şekilde birbirini etkileyecek. Yani bunlar bana göre bir bütünün parçası...” demişti.

Önhon, “Diğer taraftan ‘Türkiye'de PKK bitti’ diyoruz, değil mi? Nereye gitti bunlar? Evlerine mi döndüler ya da hepsi hapse mi atıldı ya da hepsi öldürüldü mü? Benim bildiğim bunların birçoğu Suriye'ye gitti. Dolayısıyla da PKK hakikaten bitti mi? Yoksa PKK böyle kitleler halinde, duruma göre oradan oraya göç ederek, göçtüğü yerlerde yerleşip orada mı oluşumlar vücuda getiriyor?” diye sormuştu...

İşte Suriye’de Türkiye’nin bile olumlu karşıladığı bir PKK oluşumu, resmen tanınmış oldu...

Sıra Türkiye’de!