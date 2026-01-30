NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, ekran yolculuğuna harika bir başlangıç yaptı. Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 5.69 reytingle 3., AB’de aldığı 3.87 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 5.59 reytingle yine 3. sırada yer aldı.

Galatasaray’ın Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, ‘Eşref Rüya’ gibi kendi gününe ambargo koya bir yapım, başladığı günden bu yana istikrarlı bir grafik çizen ‘Sahipsizler’, yeni dönem ve yeni kadrosuyla ‘Kuruluş Orhan’ ve yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan sevilen yarışma programı ‘Survivor’ karşısın bu reytingi almak, hakikaten alkışı fazlasıyla hak ediyor. 22 Ocak’taki yazımda, ‘Yeraltı dizisi reytinglerde sürpriz yapar mı?’ diye sormuştum. Açıkçası, bana da sürpriz oldu. Rakiplerine gözdağı veren ‘Yeraltı’, ‘Yarışta bende varım’ dedi. Bölümler ilerledikçe diğer yapımların reytingini elbette etkileyecek. Bunu sinyalleri verildi. Tabii, kanal da sahip çıkarsa, yoluna doludizgin devam edebilir.

Bu arada Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş uyumunu beğendim. İzlerken keyif aldım. İlerleyen günlerde ikiliyi daha çok konuşacak gibiyiz. Uraz Kaygılaroğlu, yine ters köşe yaptı. O nasıl bir oyunculuk öyle? Resmen karakteri yaşatıyor. Tüm ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu.

‘Konken Partisi’ oyunu perde açtı

Tiyatrokare’nin yeni oyunu ‘Konken Partisi’, Kadıköy Baba Sahne’de ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

L. Coburn’den Seçkin Selvi’nin Türkçe’ye uyarladığı ‘Konken Partisi’, çağdaş bakış açısıyla tekrar kurgulanması, etkili diyaloglar, hiç düşmeyen yüksek komedi temposu ve zengin prodüksiyonuyla Nedim Saban tarafından farklı bir bakış açısıyla sahneye taşındı. 1978 Pulitzer Ödüllü oyunda Melek Baykal ile Mehmet Atay rol alıyor.

Oyun, hayatlarının son dönemlerinde tesadüfen yolları kesişen ve zamanlarını bir kart oyunu olan konken ile geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatıran Fonsia ile Weller’in öyküsünü konu alıyor.

Sessiz mektupların konuştuğu sergi

İstanbul’un ilk art nouveau yapısı Casa Botter, ses getiren sergilerine bir yenisini daha ekledi. Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüoğlu’nun, dönemin önemli kültür-sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan ‘Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi’ açıldı.

İBB Kültür ve İBB Miras katkılarıyla düzenlenen sergide, Fikret Mualla’nın Bedri Rahmi’ye yazdığı bir mektup ile Eyüboğlu’nun Nâzım Hikmet için kaleme aldığı ve ‘Yiğidim Aslanım’ olarak bilinen ‘Zindanı Taştan Oyarlar’ şiirinin el yazması gibi parçalar özellikle dikkat çekiyor.

Sergi, 29 Mart’a kadar Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.