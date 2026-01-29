2023 yapımı ‘Mutluyuz’un devamı olan ‘Mutluyuz mu?’ filminin galası, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu yeniden bir araya getiren Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında çekilen filmin galası; sinema, sanat, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri ağırladı. Aile ilişkilerini mizah ve duygusallıkla harmanlayarak eğlenceli bir dille ele alan İlker Aksum, Başak Parlak, Damla Çolak’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu film, boşanmış bir çiftin kızları için tatile çıkarak yeniden mutlu aile rolü yapmasını konu alıyor.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme alıp yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği; Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar’ın da rol aldığı film, yarın (30 Ocak) vizyona girecek.

Hasan Can Kaya devlerin sahnesinde

Hasan Can Kaya, 6 Şubat’ta Londra’nın en prestijli sahnelerinden biri olan The O2’de seyirciyle buluşacak. Gösterinin biletleri, günler öncesinden tükenerek büyük bir başarıya ulaştı.

Daha önce de The O2 sahnesinde gösteri yapan Hasan Can Kaya, bu performansıyla aynı salonda ikinci kez seyirci karşısına çıkacak. Komedyen, binlerce seyircinin katılımıyla gerçekleşecek gecede bir kez daha izleyicisiyle buluşacak.

Gerek sahne üzerindeki doğaçlama gücü gerek izleyiciyle kurduğu samimi iletişimle kısa sürede çok sevilen Hasan Can Kaya, The O2 performansıyla Türk stand-up’ının uluslararası arenadaki yükselişinin en özel örneği oluyor.

Cengiz İmren yine iddialı geliyor

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cengiz İmren, yeni şarkısı ‘Biter mi Bu Kavga’ ile yine ezberleri bozmaya geliyor.

Sözleri ve müziği Cengiz İmren’e ait şarkı, yarın (30 Ocak Cuma) yayınlanacak. Grand Müzik sahibi Hayrettin Güneş yapımcılığında hazırlanan şarkıya yapay zeka ile yurt dışında özel bir klip hazırlanırken aşkın bitmeyen hesaplaşmasını, kalpte dinmeyen kavgaları sert ve yalın bir dille anlatan şarkı, usta sanatçının güçlü yorumu ve arabeske damga vuran tarzıyla dikkat çekiyor.

Şarkı, şimdiden müzikseverler arasında büyük merak uyandırdı.