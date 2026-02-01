Dijital platformlarda 19-25 Ocak haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Yavuz Turgul imzalı ‘Ayrılık da Sevdaya Dâhil’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde platformun orijinal aksiyon filmi ‘The Rip’ liderliğini sürdürdü. Prime Video’nun televizyon kategorisinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’, liderliği bırakmadı. Televizyon yayınının ardından platformda izleyicisiyle buluşmaya başladığı haftadan itibaren liderlik koltuğunu bırakmayan dizi, bu başarısıyla bir ilki gerçekleştirdi ve bir platformda uzun süre zirvede kalan tek Türk dizisi olarak kayıtlara geçti. Film kategorisinde ise Dave Bautista ve Jason Momoa’lı aksiyon komedi ‘Yıkım Ekibi’ ilk haftasından liderlik koltuğuna oturdu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘The Beauty’, ilk haftasından zirveye yerleşti. Film kategorisindeyse ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, liderliğini devam ettirdi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ liderliğini sürdürürken film kategorisinde Oscar adaylıklarına damga vuran ‘Sinners’ haftayı lider tamamladı.

Sıla’dan ‘Kötü Kötü’ bir sürpriz

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Sıla, yeni şarkısı ‘Kötü Kötü’yü Karış Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sıla’ya ait şarkının düzenlemesini Tolga Şanlı yapmış. Nisan ayında yayınlanacak yeni albümü ‘Kafa Yüksek Kalp Kırık’ın ikinci şarkısı olan ‘Kötü Kötü’ye Aslı Çeliker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Klip, dünyadaki savaş, şiddet, krizler nedeniyle yalnızlaşan insanların dayanışma ve birbirine destek olma ihtiyacını görselleştiriyor.

Sıla, yeni şarkısı ‘Kötü Kötü’de hayata ve gündeme dair hislerini içten bir dille anlatıyor.

‘Don Giovanni’, sahneye taşınıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası ‘Don Giovanni’yi sahneye taşıyacak.

Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan ‘Don Giovanni’, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergileyecek. Eser, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzadesi olan Don Giovanni’nin maceralarını mizah ve trajediyi harmanlayarak seyirciye aktaracak. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek.

Don Giovanni-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5 Şubat saat 20:00’de, 7 Şubat saat 15:00 ve 11 Şubat saat 20:00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.