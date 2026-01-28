Haftanın dizisi: atv’nin Salı akşamlarına damga vuran yeni dizisi ‘Abi’, adım adım zirveye doğru yaklaşıyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, ikinci bölümünde de artış trendini sürdürerek yarım puanı aşkın artışla 10.57 reytinge aştı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

İhanetin kara büyüsü, felakete yol açtı

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mesut Erbaş ile Burak Küçük’ün yaptığı, senaryosunu Emre Pala’nın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Onur Azad Yılmaz, Eylem Doğan, Sinem Yıldız Mandıra gibi isimlerin bulunduğu ‘Zir-i Cin 4: Nesep Bağı’, ilk hafta sonunda 13 bin 411 kişi tarafından izlendi.

HM Productions imzalı korku filmi, bir ihanetin üzerini örtmek için kara büyüye başvuran Gülizar’ın daha büyük bir felakete yol açmasını konu ediniyor.

Ziynet Sali’den ‘Kıbrıs Güzeli’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Türk müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Kıbrıs Güzeli’ni ZG Music etiketiyle yayınlandı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Tamer Mustafa’ya ait olan şarkı, Türkçe ve İngilizce sözleriyle dikkat çekiyor. Şarkı, aslında birini anlatmaktan çok gençliği, ilk aşkı ve geri dönülmeyen bir zamanı anlatıyor. Bu yüzden dinleyende tatlı bir hüzün bırakıyor.

En yakınımızda ‘Ruhu Geride Kalanlar’

Haftanın kitabı: Yazar Deniz Saydam’ın ilk romanı ‘Ruhu Geride Kalanlar’, Librum Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Defne’nin adliye basamaklarından hastaneye koşan telaşı, ablası Seniha’nın bulimia gölgesinde çöken dünyası ve sararmış bir zarftan dökülen günlükler kurguyu oluşturuyor. Yazar, kitabında en yakınlarımızın bile farkında olmadığımızı çarpıcı şekilde anlatıyor.

Bir abla-kardeş günlüğü etrafında şekillenen kitap, aile bağları, kardeşlik dinamikleri ve bireysel iyileşme temalarını derinlemesine ele alıyor.