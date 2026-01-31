Kanal D’nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi ‘İnci Taneleri’, 8 aylık bir aranın ardından izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı dizi, 45. bölümüyle Total’de aldığı 4.06 reytingle 7., AB’de aldığı 4.32 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 4.50 reytingle 5. sırada yer aldı. Türk Televizyon Tarihi’nde sezon finali bu kadar uzun süren bir diziyi ilk kez gördük. Dolayısıyla bir ilki yaşadık. Mayıs ayı ortası gibi 60. bölümde final yapması konuşulan dizi, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Steaua Bükreş ile oynadığı maça, Halef Köklerin Çağrısı ve Veliaht gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen güzel bir başlangıç yaptı. Geçen yıl 15 Mayıs’ta sezon finali yapan ‘İnci Taneleri’ni izleyici özlemiş. 3. sezonuyla ekranlara dönüş yapan dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Oyuncu kadrosu çok iyi seçilmiş. Karakterlerin duygusunu ekran başındakilere geçiriyorlar. Bu da dizinin sevilmesini sağlıyor. Reytingi bol olsun.

Hit Factory, geleceğin yıldızlarını arıyor

Türkiye’nin en büyük müzik platformu Hit Factory, 5 bin başvuru arasından geleceğin yıldızlarını arıyor. Müzik dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan Hit Factory, görkemli jüri kadrosu, yüksek prodüksiyon gücü ve yenilikçi vizyonuyla sektöre güçlü bir giriş yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından 5 binin üzerinde başvuru alan platform, kısa sürede ülkenin en kapsamlı müzik projelerinden biri olduğunu kanıtladı.

Poptan rape, rocktan alternatif müziğe ve arabeske kadar her müzik türüne açık yapısıyla dikkat çeken, Ozan Çolakoğlu, Ersay Üner, Samsun Demir, Feride Başbuğ ve Oğuz Sefa Can’ın jürisinde yer aldığı Hit Factory, yalnızca bir yarışma değil; genç yetenekler için sürdürülebilir bir kariyer kapısı olmayı hedefliyor.

Hit Factory’de başarı yalnızca bir ödülle sınırlı kalmıyor. Dereceye giren yarışmacılar, profesyonel yapım ve prodüksiyon imkânı, dijital platformlarda güçlü konumlandırma, kariyer ve marka yönetimi desteği gibi müzik sektöründe fark yaratan ayrıcalıklara sahip olacak.

Fügen Leman’dan ayrımcılık karşıtı sergi

Ressam Fügen Leman’ın ‘İnsan Olmak’ başlıklı sergisi, Ataköy Baruthane’de açıldı.

İnsanlık kavramını hem estetik hem de düşünsel düzlemde yeniden tartışmaya açan sergi, çağdaş sanatın diliyle insanlık hâllerine, ortak değerlere ve birlikte yaşama kültürüne dair güçlü bir bakış sunuyor. Sanat pratiğinin merkezine uzun yıllardır ‘humanite’ (insanlık) temasını yerleştiren Fügen Leman, yeni kişisel sergisinde de dil, din ve ırk ayrımına karşı bir duruşu görünür kılıyor.

Sergi, 26 Nisan’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Ataköy’de bulunan Baruthane’de ziyaret edilebilecek.