Günün en önemli konusu elbette Amerikan Federal Mahkemelerinin talimatıyla kamuoyu ile paylaşılan Epstien dosyalarıdır.

Bu konu fazlasıyla maalesef magazinselleşti ancak arkasında olağanüstü ciddi sorunlar, küresel dengeleri değiştirecek amaçlar ve Amerikan hukuk sistemindeki boşluğundan dolayı adaletin asla yerini bulamayacağı bir durum var.

İddialar çok vahim olmakla birlikte adı geçen insanların ne yazık ki yargı önünde hesap vermeleri mümkün değildir.

Ancak bunun gerekçesini izah etmeden önce bu kadar delilin neden arşivlendirildiğine bakmamız gerekiyor.

Özellike Amerikan Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde çok net olarak gördük ki esasında 4 tip siyasetçi var;

İsrail, tarafından satın alınan. İsrail tarafından şantaja uğrayan

İsrail’e karşı direnen ve İsrail tarafından öldürülen.

Dolayısıyla Epstein dosyalarını bu dört madde etrafında değerlendirmemiz şarttır.

Epstein dosyaları, 2015 yılında görünen bir dava sonucunda mahkeme kararına göre geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı.

Yani, her hangi siyasetçi veya gazeteci tarafından basına sızdırılmadı.

Medyada dolaşan 3 milyon sayfa bilgisi de doğru değil, zira mahkeme tutanakları 943 sayfadır.

Bu 943 sayfa arasında banka dekontları, e-mailler, belgeler, deliller, ifade ve mahkeme dosyaları bulunuyor.

Kamuoyu ile paylaşılmayan toplamda yaklaşık 30-40 sayfa bulunuyor. Kamuoyu ile paylaşılmayan bilgiler tek tek, satır satır tarandı. O yüzden bazı yerlerde sadece isimler, bazı yerlerde de söz konusu olan kişilerin kişisel haklarının korunması ve bu ihlal sonucunda tazminat davalarının açılmasını önlemek adına, daha geniş alanlar kapatılarak kamuoyu ile paylaşılmadı.

Dolayısıyla şu an “çok bilgi gizleniyor” senaryosunda odaklanmak yerine elimizdeki sahip bilgileri değerlendirmek daha doğru olacaktır.

2015 yılında görünen mahkeme sonucunda ilk olarak kimse ceza almadı ancak 2021 yılında yapılan itiraz üzerine Eipstein’in sevgilisi ve iş ortağı Ghislaine Maxwell, çocukların cinsel istismarı, komplo ve ilgili suçlardan dolayı 20 yıl hapis cezası aldı.

Epstien, 2019 yılında hakkında açılan davadan dolayı tutuklandı ancak dava görünmeye başlamadan sözde hapishanede öldü (tabii bu çok büyük soru işareti).

Dolayısıyla bu dava da açıklanan her hangi isim Maxwell dışında ceza almadı.

Bunun bir kaç sebebi var.

Öncellikle 2008 yılında Epstein Florida Savcılarıyla anlaşma yaptı.

Bu heyetin başındaki savcı da Alexander Acosta’dı.

Bu anlaşmaya göre Epstein, küçük eyalet suçlamalarını kabul edecekti ve 13 ay hapis cezası alacaktı.

Bu ceza da çoğunlukla günlük işe gidip gelme imkânı tanındı.

Karşılığında savcılar, onu federal düzeyde yargılamayacaklarını kabul ettiler. Ancak, burası da son derece önemli-

Anlaşma gereği ileride onunla birlikte olan kişilere “potansiyel suç ortakları” olarak bakılacak ve onlara da dokunulmazlık sözü verildi.

Şimdi bu olağanüstü tartışmalar hafif ceza karşısında yüzlerce suç işleyen kisiye dokunulmazlık veren Alexander Acosta, sonradan Trump’ın birinci başkanlık döneminde Amerikan Çalışma Bakanı yapıldı.

2019 yılında, Epstien davası tekrar gündeme gelince istifa etmek zorunda kaldı.

İşte o yüzden bugün özellikle çocuk istismarı gibi pedofili suçları nedeniyle gündeme gelen insanların yargılanmamasının ve istismara uğrayan kişilerin de adalet arayamamasının sebebi tamamen budur.

Sosyal yargılanma mümkün ancak hukuki yargılanma mümkün değildir.