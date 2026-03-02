Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle küresel piyasalarda dalgalanma sürerken, Bitcoin beklentilerin aksine değer kazandı.

Jeopolitik tansiyonun arttığı bir dönemde gelen yükseliş, kripto para piyasasında farklı bir fiyatlama davranışına işaret etti.

'RİSKLİ VARLIK' ALGISI SORGULANIYOR

BTC Markets analisti Charlie Sherry, Mart 2023’ten bu yana ilk kez Bitcoin’in böylesi yüksek jeopolitik gerilim ortamında yükseldiğini belirtti.

Sherry, bu hareketin klasik “riskli varlık” refleksiyle örtüşmediğini ifade ederek piyasanın konumlanmasına dair önemli sinyaller verdiğini söyledi.

Analiste göre, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü para girişleri de yükselişi destekledi. Son üç işlem seansında bu fonlara toplam 1 milyar doların üzerinde giriş gerçekleştiği bildirildi.

FİYAT 66 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin, 66 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 63 bin dolar bandına kadar gerileyen lider kripto para birimi, son yükselişle kayıplarının büyük bölümünü telafi etti.