Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi
Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Mert Müldür’ün pozisyonu Fenerbahçe lehine penaltı beklentisi yarattı. Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise Başkan Sadettin Saran’ı eleştirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı ise 4’e çıktı.
Maçın ardından ise Fenerbahçe cephesinde tartışılan bir penaltı pozisyonu oldu. Mert Müldür, maçın 54. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem oyunu devam ettirdi.
Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise penaltı pozisyonuna tepki göstermeyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı eleştirdi.
Durmaz'ın sözleri şu şekilde:
"Bundan sonra Fenerbahçe'nin bir maçta 3 net penaltısı verilmese de ben konuşmayacağım."
“Fenerbahçe başkanı bile hakemlerle ilgili konuşmuyor, ben de konuşmayacağım, ben elalemin kerizi
miyim? Salak mıyım ben?"
"Tedesco da ben işime bakarım taktiğime bakarım diyor. Elalemin kerizi ben miyim?"
"Demek ki Fenerbahçe başkanı mutlu bu düzenden. Aferin, saha içinde kalmaya devam edin siz!”
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki hafta evinde Samsunspor ile karşılaşacak.