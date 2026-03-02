Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi

Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Mert Müldür’ün pozisyonu Fenerbahçe lehine penaltı beklentisi yarattı. Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise Başkan Sadettin Saran’ı eleştirdi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 2

Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 3

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı ise 4’e çıktı.

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 4

Maçın ardından ise Fenerbahçe cephesinde tartışılan bir penaltı pozisyonu oldu. Mert Müldür, maçın 54. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem oyunu devam ettirdi.

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 5

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise penaltı pozisyonuna tepki göstermeyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı eleştirdi.

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 6

Durmaz'ın sözleri şu şekilde:

"Bundan sonra Fenerbahçe'nin bir maçta 3 net penaltısı verilmese de ben konuşmayacağım."

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 7

“Fenerbahçe başkanı bile hakemlerle ilgili konuşmuyor, ben de konuşmayacağım, ben elalemin kerizi
miyim? Salak mıyım ben?"

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 8

"Tedesco da ben işime bakarım taktiğime bakarım diyor. Elalemin kerizi ben miyim?"

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 9

"Demek ki Fenerbahçe başkanı mutlu bu düzenden. Aferin, saha içinde kalmaya devam edin siz!”

Ünlü yorumcu, Sadettin Saran’a ateş püskürdü: Penaltı değerlendirmesi - Resim: 10

Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki hafta evinde Samsunspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor Servisi
