İran, İsrail’e yeni füze saldırısı başlattı. Füze saldırılarının başlaması ile birlikte başkent Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı öğrenildi.

İran Devrim Muhafızları, saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinin vurulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları saldırıda Hayber füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

Açıklamada Netanyahu ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu ofisin ağır hasar aldığı belirtildi. Ancak Netanyahu'nun durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ise İran’dan füze saldırısı başladığını ve hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu kaydetti. Ancak İsrail tarafı, Netanyahu’nun ofisinin vurulup vurulmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.