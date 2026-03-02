Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuyor.

SICAKLIKLAR BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGÂR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgârın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken; İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer yağışlar görülürken, Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olaylarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.