Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından çekilmek zorunda kalanlar için malulen emeklilik en hızlı çıkış yolu
SGK emekliliğin anahtarını açıkladı; 1800 gün prim yeterli oluyor
Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kuruyor. Ağır çalışma şartları, yoğun mesai takvimi, asgari ücret ve mobbinglerle baş eden çalışanlar için emeklik, adeta bir kaçış yolu.Derleyen: Aykut Metehan
SGK’nın son üç yılı kapsayan kesinleşmiş verileri, hangi hastalıkların "erken emeklilik bileti" olduğunu açıkça gösteriyor.
SGK'nın, son 3 yıldaki verilerine göre, en çok maluliyet almış hastalıkları listesi belli oldu. Bu hastalıklar sizde de varsa malulen emekli olabilirsiniz!
Toplam kabul edilen malulen emekli sayısı her geçen yıl artarken, hastalıkların dağılım oranları da değişiyor. Malulen emeklilikte listenin başında sarsılmaz bir yer tutan Onkoloji (Kanser), her 3 maluliyetten 1'inin gerekçesi. Onu, çağımızın zorluğu Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıklarını kapsayan Nöroloji takip ediyor.
İşte SGK verilerine göre son üç yılın karşılaştırmalı tablosu
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR
* %60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi temel kuraldır.
* Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi istenir.
* Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması başvuru için yeterlidir.
Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz! Sadece 1.800 gün prim ile emeklilik kapısı açılır.
HANGİ HASTALIKLAR KAPSAMDA?
SGK'nın maluliyet listesi oldukça kapsamlıdır. Genel olarak; onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar geniş bir yelpaze bu hakkı doğurabilir. Önemli olan, bu hastalıkların çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda kısıtlamasıdır.