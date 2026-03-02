ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 3’üncü güne girdi. Cumartesi günü başlayan saldırılarda aralarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey yetkililer hayatını kaybetti.

İran, iki ülkenin hava saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine füze ve drone saldırısı gerçekleştiriyor.

Özellikle, Kuveyt, Bahreyn ve Irak’ın Erbil kenti ve Dubai’de şiddetli patlamalar meydana geldi.

İRAN MÜZEKEREYE KAPIYI KAPATTI

Karşılıklı saldırılar devam ederken İran’dan net mesaj geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ABD'ye rest çekti. Laricani ADB ile müzakere masasına oturmayı reddetti.

Laricani, yaptığı açıklama ile ABD basınında çıkan müzakere haberini yalanladı.

SİREN VE PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Son gelen bilgilere göre, Dubai, Abu Dabi ve Doha’da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Ayrıca Kuveyt’te sirenlerin çaldığı öğrenildi. Ayrıca Kuveyt devlet medyası, Salwa ve Hawally bölgelerine yaklaşan insansız hava araçlarının büyük bir çoğunluğunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KUVEYT’TE ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt’te ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının düştüğü öğrenildi. Pilotun, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulduğu öğrenildi. Uçağın ‘dost ateşi’ ile düştüğü belirtiliyor.

İRAN, İSRAİL’E FÜZE FIRLATTI

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

İran'ın son saldırısında Bahreyn'deki ABD üssünü vurduğu öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde üsse yakın yerlerden dumanlar yükseliyor.

AYRINTILAR GELİYOR…