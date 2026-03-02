Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, F. S. B. isimli saldırgan 2 öğretmen ve bir öğrenciye bıçakla saldırdı.

Yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. F. S. B. gözaltına alındı.

Valilik şu açıklamayı yaptı:

02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B., gözaltına alınmıştır.