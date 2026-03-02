Jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilenen altın fiyatlarında, ABD-İran savaşının başlamasıyla ciddi bir yükseliş bekleniyordu. Piyasaların açılmasıyla yatırımcılar Kapalıçarşı altın fiyatlarını sorgulamaya başladı.
Kapalıçarşı''da savaş etkisi: 2 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları
ABD - İran savaşının altın fiyatlarını hareketlendirmesi bekleniyordu. Altında beklenen sert yükseliş gerçekleşmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları güne yüzde sınırlı bir artışla başladı.Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
2 Mart Pazartesi günü Kapalı Çarşı'da altın fiyatları güne yüzde 1,37'lik bir yükselişle başladı.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi günü 08.20 itibariyle Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları…
Gram Altın
Alış: 7 bin 844 lira
Satış: 8 bin 127 lira
Çeyrek Altın
Alış: 12 bin 851 lira
Satış: 13 bin 268 lira
Yarım Altın
Alış: 25 bin 702 lira
Satış: 26 bin 520 lir
Tam Altın
Alış: 51 bin 247
Satış: 52 bin 788 lira
