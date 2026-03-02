Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da radarına girme ihtimali olan bonservissiz transfer fırsatı sunan bazı yıldız isimler…
Sözleşmesi bitecek yıldızlar belli oldu: Süper Lig’e bedava transfer fırsatı
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve bonservis bedeli olmadan kadroya katılabilecek futbolcular da netleşmeye başladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Emre Can | Borussia Dortmund
Sadio Mane | Al Nassr
Daniel Carvajal | Real Madrid
Andreas Christensen | Barcelona
Jefferson Lerma | Crystal Palace
Raphael Guerreiro | Bayern Münih
Casemiro | Manchester United
Adama Traore | West Ham United
Hidemasa Morita | Sporting Lizbon
Memphis Depay | Corinthians
Marcelo Brozovic | Al Nassr
Robert Lewandowski | Barcelona
Lorenzo Pellegrini | Roma
Sead Kolasinac | Atalanta
Kaynak: Spor Servisi