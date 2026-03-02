Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Spor Sözleşmesi bitecek yıldızlar belli oldu: Süper Lig’e bedava transfer fırsatı

Sözleşmesi bitecek yıldızlar belli oldu: Süper Lig’e bedava transfer fırsatı

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve bonservis bedeli olmadan kadroya katılabilecek futbolcular da netleşmeye başladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da radarına girme ihtimali olan bonservissiz transfer fırsatı sunan bazı yıldız isimler…

Emre Can | Borussia Dortmund

Sadio Mane | Al Nassr

Daniel Carvajal | Real Madrid

Andreas Christensen | Barcelona

Jefferson Lerma | Crystal Palace

Raphael Guerreiro | Bayern Münih

Casemiro | Manchester United

Adama Traore | West Ham United

Hidemasa Morita | Sporting Lizbon

Memphis Depay | Corinthians

Marcelo Brozovic | Al Nassr

Robert Lewandowski | Barcelona

Lorenzo Pellegrini | Roma

Sead Kolasinac | Atalanta

