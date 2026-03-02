ABD ve İsrail’in cumartesi günü başlattığı saldırılarda aralarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey isimler öldürüldü. Hamaney’in hayatını kaybettiğinin resmen açıklanması sonrası halk sokağa çıkarak yas tuttu. İran yönetimi Hamaney’in ölümü sonrası 40 gün ulusal yas ve 7 gün resmi tatil ilan etti. Öte yandan yeni lider seçilene kadar yönetimi 3 kişiden oluşan ‘Liderler Konseyi’ yürütecek.

Trump yönetimi, saldırı öncesi yaptığı planda Hamaney gibi İran yönetimi için kritik isimlerin öldürülmesinin ülkede bir rejim değişikliğini tetiklemesini umut ediyordu. Ancak ABD istihbaratı bu konuda pek umutlu değil.

Reuters’te yer alan habere göre, ABD istihbaratına yakın 3 yetkili rejimin değişme ihtimaline şüphe ile yaklaşıyor. Yetkililer, her ne kadar rejim değişikliği ihtimalini dışlamasa da bunun kısa vadede gerçekleşmesine ihtimal vermediler.

CIA, İran’a saldırı öncesinde yaptığı bir değerlendirmede Hamaney’in öldürülmesi durumunda yerine sertlik yanlısı bir ismin geçme ihtimalini vurgulamıştı.

İstihbarat yetkilileri, Devrim Muhafızları içinden kimsenin ‘gönüllü olarak’ teslim olmadığının ve rejime sadık kaldıklarının altını çizerek, olası bir ‘firarın’ rejim değişikliğinin önünü açabileceğini belirtti.

PENTAGON’UN BİLGİLENDİRMESİNDEKİ FLAŞ AYRINTI

Öte yandan İran’a saldırı sonrası Pentagon, Kongre’yi bilgilendirmek için bir toplantı düzenledi. Reuters’te yer alan habere göre, Pentagon’un İran füzelerinin bölgedeki ABD çıkarları için bir tehdit olduğunun altını çizerek buna rağmen İran’ın ilk saldırıyı yapacağı konusunda bir işaretin olmadığını anlattı.

Adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Tahran'ın ABD güçlerine ilk saldıracağına dair herhangi bir istihbarat bulunmadığını söyledi.

Ayrıca Demokratlar, ABD Başkanı Trump’ın müzakereleri beklemeden ‘keyfi bir savaş’ sürdürdüğünü vurguladı.