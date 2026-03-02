Konkordato beklerken Türk şirketi iflas etti: Borç sarmalına dayanamadı

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süredir mali dengesini korumaya çalışan İzmir Sıhhi Tesisat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili yargı süreci tamamlandı. Mahkeme, hem şirket hem de şahıs hakkında kritik kararlar verdi.