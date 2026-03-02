Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süredir mali dengesini korumaya çalışan İzmir Sıhhi Tesisat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili yargı süreci tamamlandı. Mahkeme, hem şirket hem de şahıs hakkında kritik kararlar verdi.
Konkordato beklerken Türk şirketi iflas etti: Borç sarmalına dayanamadı
İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Sıhhi Tesisat Malzemeleri Limited Şirketi’nin konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, borca batık olduğu tespit edilen şirketin iflasına hükmederken, tasfiye süreci resmen başladı.Mina Kaymakçı
İzmir’de görülmekte olan 2025/988 Esas sayılı dosya kapsamında, davacı borçlular Caner Akyaz ve İzmir Sıhhi Tesisat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talepleri mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi. 25 Şubat 2026 tarihli duruşmada çıkan karara göre;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 179825 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin kesin mühlet talebi reddedildi. Mahkeme, şirketin borca batık olduğunu tespit ederek iflasına karar verdi. Davacı borçlu Caner Akyaz’ın da kesin mühlet talebi ve konkordato davası reddedildi.
Mahkemenin kararıyla birlikte, daha önce şirket ve şahıs lehine konulan tüm geçici mühlet kararları ile ihtiyati tedbirler tamamen kaldırıldı. Ayrıca konkordato sürecini yöneten komiser heyetinin görevine de son verildi.
Resmi kayıtlara göre iflasın açılış saati 25/02/2026 günü saat 14:27 olarak belirlendi. İflas tasfiye işlemlerinin, İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümleri uyarınca adi tasfiye usulüne göre yürütüleceği açıklandı.
2015 yılında İzmir’de kurulan ve sıhhi tesisat malzemeleri alanında kendini alt yapıya sahip olan firma, yaklaşık 10 bin çeşit malzeme ile sektörün bölgedeki en iyisi olma yolundaydı. Ancak mahkeme firmanın borç batağında olduğuna karar verdi.