ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş 11 gündür devam ederken petrol piyasası sert dalgalanmalar yaşıyor. Brent petrolün varili pazartesi günü 100 doların üstüne çıktıktan sonra bir günde 90 doların altına kadar geriledi.

Yaşanan dalgalanma sonrası benzin fiyatlarına artış yaşanırken havayolu şirketlerinin son durumdan oldukça olumsuz etkilendiği öğrenildi. Özellikle Asyalı şirketlerde durumun kriz boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Yaşanan krizde savaş nedeniyle iptal edilen uçuşlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Asyalı bazı şirketlerin uçuş sayısında kısıtlamaya gittiği ve bilet fiyatlarına zam yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Hindistanlı havayolu şirketleri uzun mesafeli uçuşlarda fiyatları yüzde 15 oranında artırırken, daha fazla zam yapmayı düşünüyor. Vietnam'da ise uçak bileti fiyatlarının yüzde 70'e kadar artabileceği konuşuluyor.

Hong Kong Havayolları da 12 Mart'tan itibaren bir dizi rotada yakıt ücretlerini artıracağını bildirirken bu artış, Çin uçuşlarında 5 Hong Kong doları ve Kuzey Amerika gibi uzun mesafeli uçuşlarda 150 Hong Kong doları kadar ek bir ücreti içeriyor.

Air New Zealand, yakıt piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle 2026 mali yılı gelir tahminlerini askıya alırken şirket, savaşın yılın ikinci yarısındaki gelirleri ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti.

ŞİRKETLER İFLAS BAYRAĞINI ÇEKEBİLİR

Bölgedeki havayolları, petrol ve jet yakıtı fiyatlarındaki ani artışlara karşı Avrupa veya ABD'li rakiplerine kıyasla daha savunmasız konumdayken, bu durum küçük havayolu şirketlerini uçuşları durdurmaya zorluyor. Analistlere göre, mevcut durum üç aydan fazla sürerse düşük kar marjına sahip pek çok şirket iflas edecek.

Dün varil başına 120 dolara doğru yükselen petrol fiyatları ise Donald Trump'ın savaşın yakında sona ereceğine dair mesajlarının ardından sert düşüş yaşadı.

Bölgedeki birçok havalimanı ve havayolunun faaliyetlerinin aksaması belirsizliği büyüyürken bazı sektör temsilcileri çatışmanın kısa sürede sona erebileceğini savunsa da, belirsizlik nedeniyle Asya'daki havayolu şirketlerinin hisselerinde dalgalanma sürüyor.