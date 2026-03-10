Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026)

Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026)

Benzin ve motorine zam yapıldı. Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik fiyatları etkilerken, 10 Mart itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

Aykut Metehan
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında yeni artış

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son düzenlemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı.

1 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 2

Yapılan güncellemeye göre benzinin litre fiyatına 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 58 kuruş zam geldi. Böylece büyük şehirlerde pompaya yansıyan fiyatlar yeniden değişti.

2 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 3

Vatandaşlar özellikle artan maliyetler nedeniyle “Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?” ve “LPG fiyatı ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

3 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 60,32 TL

Motorin litre fiyatı: 65,28 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

4 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası’nda fiyatlar Avrupa Yakası’na göre biraz daha düşük seviyede bulunuyor.

Benzin litre fiyatı: 60,16 TL

Motorin litre fiyatı: 65,12 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

5 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 6

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte akaryakıt fiyatları İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyede seyrediyor.

Benzin litre fiyatı: 61,28 TL

Motorin litre fiyatı: 66,39 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

6 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 7

İzmir’de benzin ve motorin fiyatları

İzmir’de ise akaryakıt fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Benzin litre fiyatı: 61,56 TL

Motorin litre fiyatı: 66,67 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

7 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 8

Eşel mobil sistemi nasıl çalışıyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların doğrudan pompaya yansımaması için geçmişte uygulanan eşel mobil sistemi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisini sınırlamayı amaçlayan bir mekanizma olarak biliniyor.

8 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 9

Bu sistemde petrol fiyatları veya kur artışı nedeniyle akaryakıt maliyetleri yükseldiğinde, oluşan fark Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanıyor. Böylece zamların doğrudan tüketiciye yansıması engellenmeye çalışılıyor.

9 10
Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026) - Resim: 10

Fiyatların düşmesi durumunda ise daha önce indirilen ÖTV yeniden artırılarak vergi dengesi sağlanıyor. Bu yöntem, akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
