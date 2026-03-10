Akaryakıta zam yağmuru başladı: (10 Mart 2026)

Akaryakıt fiyatlarında yeni artış
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son düzenlemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı.
Yapılan güncellemeye göre benzinin litre fiyatına 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 58 kuruş zam geldi. Böylece büyük şehirlerde pompaya yansıyan fiyatlar yeniden değişti.
Vatandaşlar özellikle artan maliyetler nedeniyle “Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?” ve “LPG fiyatı ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin litre fiyatı: 60,32 TL
Motorin litre fiyatı: 65,28 TL
LPG litre fiyatı: 30,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası’nda fiyatlar Avrupa Yakası’na göre biraz daha düşük seviyede bulunuyor.
Benzin litre fiyatı: 60,16 TL
Motorin litre fiyatı: 65,12 TL
LPG litre fiyatı: 29,69 TL
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Başkentte akaryakıt fiyatları İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyede seyrediyor.
Benzin litre fiyatı: 61,28 TL
Motorin litre fiyatı: 66,39 TL
LPG litre fiyatı: 30,17 TL
İzmir’de benzin ve motorin fiyatları
İzmir’de ise akaryakıt fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
Benzin litre fiyatı: 61,56 TL
Motorin litre fiyatı: 66,67 TL
LPG litre fiyatı: 30,09 TL
Eşel mobil sistemi nasıl çalışıyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların doğrudan pompaya yansımaması için geçmişte uygulanan eşel mobil sistemi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisini sınırlamayı amaçlayan bir mekanizma olarak biliniyor.
Bu sistemde petrol fiyatları veya kur artışı nedeniyle akaryakıt maliyetleri yükseldiğinde, oluşan fark Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanıyor. Böylece zamların doğrudan tüketiciye yansıması engellenmeye çalışılıyor.
Fiyatların düşmesi durumunda ise daha önce indirilen ÖTV yeniden artırılarak vergi dengesi sağlanıyor. Bu yöntem, akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen bir uygulama olarak öne çıkıyor.