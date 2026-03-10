Litvanya hükümetinin yeni stratejisinde aslan payı nitelikli çalışanlara ayrıldı. Özellikle Bilişim Teknolojileri (IT), mühendislik ve ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller için maaş skalası dudak uçuklatıyor.
Türkiye’ye iş kapısı aralandı: 40 bin kişi 8 bin euro maaşa işe alınacak
Litvanya hükümeti, Bilişim Teknolojileri (IT), mühendislik ve ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller için maaş skalası aylık kazancın 5 bin Euro ile 8 bin Euro arasında değişiyor. Niteliksiz iş gücü için ise 40 bin kişilik bir tavan kota şimdiden belirlendi.Derleyen: Süleyman Çay
Bu sektörlerdeki çalışanlar için aylık kazancın 5 bin Euro ile 8 bin Euro(406 bin TL) arasında değişmesi bekleniyor.
Niteliksiz iş gücü için ise 40 bin kişilik bir tavan kota belirlenmiş durumda. Bu hamleyle Litvanya, bölgesel bir teknoloji üssü olma yolunda en büyük engeli olan "nitelikli personel açığını" kapatmayı amaçlıyor.
Litvanya'da çalışmak isteyen adayların belirli prosedürleri tamamlaması şart. Sürecin temel taşını, Litvanya merkezli bir şirketten alınmış resmi iş teklifi veya iş sözleşmesi oluşturuyor.
Diğer zorunlu belgeler ise şunlar:
Geçerli pasaport ve son 6 aya ait adli sicil kaydı.
Mesleki yeterliliği kanıtlayan diploma veya sertifikalar.
Geçerli bir sağlık sigortası.
Mavi Kart (Blue Card) başvurusu yapacak adaylar için diploma denklik onayı.
Litvanya'yı diğer Avrupa ülkelerinden ayıran en büyük avantajlardan biri dil esnekliği. Birçok Avrupa ülkesi yerel dil şartı koşarken, Litvanya özellikle teknik ve idari pozisyonlarda İngilizce yeterliliğini kabul ederek geçiş sürecini kolaylaştırıyor.
Bu durum, Türk çalışanlar ve uluslararası adaylar için ülkeyi cazip bir durak haline getiriyor.