Kolombiya, İsrail'den satın aldığı Hermes İHA'ları devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. İki ülke arasındaki kötü giden ilişkiler ve teknik yetersizliklerden dolayı rota Türkiye'ye kırıldı. Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve TB3 için düğmeye basıldı.
Bir ülke daha Türkiye’nin yerli üretimine göz dikti: Satın almak için sıraya girdiler
Kolombiya, rotayı Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızları Bayraktar TB2 ve TB3’e çevirdi.
İSRAİL İLE YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI
Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 senesinde İsrailli Elbit Systems şirketinden satın aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 insansız hava aracı sistemini envanterden çıkaracak.
Ekvador merkezli El Comercio gazetesinde yer alan habere göre, İsrail sistemlerinin terk etmelerinin sebeplerinin başında kötü giden ikili ilişkiler yer alıyor.
Teknik düzeyde ise Hermes platformlarının silahlandırılamaması ve yalnızca istihbarat amaçlı kullanılması, Kolombiya ordusunu yeni arayışlara sürükledi.
Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen yeni nesil TB3, geniş mühimmat kapasitesiyle rakiplerini geride bırakıyor.
Bayraktar TB2'nin MAM-L, Bozok ve Kayı gibi süzülme mühimmatlarının yanında turbojet motorlu Kemankeş-1 ile saldırı gücü kazanmıştı.
Daha ağır mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar TB3 ise 50 kilometreden fazla menzile sahip UAV-122 füzesi ve yüksek darbe gücüyle öne çıkan MAM-T mühimmatlarını kullanabiliyor.
TB3’E TCG ANADOLU AVANTAJI
El Comercio gazetesi "Bayraktar TB2 ASELFLIR 500 ve AESA Osprey 30 radarı gibi gelişmiş sensör sistemleriyle ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) görevlerinde de İsrail rakiplerinden daha üstün bir performans sergileyecek” sözlerini sarf etti.
Öte yandan Bayraktar TB3'ün, Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu'da kanıtladığı kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneği, Kolombiya tarafı için stratejik bir avantaj olarak görülüyor.