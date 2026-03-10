Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte dolandırıcılar, klasik "kart kopyalama" yöntemlerini bir kenara bırakarak mikron düzeyindeki teknolojilere geçiş yaptı.
ATM'lerde kimsenin göremediği gizli tehlike: Uzmanlar uyarıyor
Mina Kaymakçı
Bir dönem popüler olan ve dışarıdan fark edilebilen "Skimmer" cihazlarının yerini, kart okuyucunun içine gizlenen ve kağıt kadar ince olan "Shimmer" aparatları aldı.
Klasik kopyalama aparatları kart giriş yuvasına ek bir parça olarak takılırken, yeni nesil Shimmer cihazları doğrudan kart okuyucunun iç mekanizmasına yerleştiriliyor.
Bu cihazlar, kartın üzerindeki çip ile temas kurarak verileri anlık olarak kopyalıyor.
Dışarıdan bakıldığında ATM'de hiçbir anormallik görülmemesi, bu yöntemi en tehlikeli dolandırıcılık türü haline getiriyor.
Kartınızı yuvaya iterken en ufak bir takılma, zorlanma veya "daralma" hissi yaşıyorsanız, işlemi derhal iptal edin.
Bu, içeride bir yabancı maddenin olduğunun en güçlü kanıtı olarak belirtiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, Shimmer ve benzeri fiziksel tuzaklardan korunmanın en etkili yolunun kartı fiziksel olarak yuvaya sokmamak olduğunu vurguluyor.
Banka uygulamaları üzerinden QR kod ile para çekmek veya ATM üzerindeki temassız okuyucuyu (NFC) kullanmak, kartın çip bilgilerinin kopyalanma riskini yüzde 100'e yakın bir oranda ortadan kaldırıyor.