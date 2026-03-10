ABD’nin İsrail ile İran’a karşı başlattığı savaşın ardından İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’nı petrol tankerlerinin geçişine kapattığını açıklamıştı. Petrol arzının en önemli geçiş noktalarından birinin kapanması piyasalara sert dalgalanma olarak yansırken, ABD Başkanı Trump’tan açıklama geldi. Trump, dün CBS News’e yaptığı açıklamada , "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum” dedi.

TRUMP’A YANIT İRAN MEDYASINDAN GELDİ

Trump’ın söz konusu açıklaması sonrası İran medyasından yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Tasnim Haber Ajansı sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’nda bekleyen gemilerin görüntülerini paylaştı.

Söz konusu görüntü, "Trump, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia ediyor... Devrim Muhafızları: Bu tankerler boğazın kenarında duruyor." ifadeleriyle servis edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı konusunda açıklama geldi. Açıklamada , İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilecekleri vurgulandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ DURUM AÇIK KAYNAKLARA BÖYLE YANSIDI

Hürmüz Boğazı’nın kapanması ile birlikte bölgedeki deniz trafiğinde meydana gelen son durum açık kaynaklara da yansıdı.

Açık istihbarat analizlerinde, gemilerin boğazdan geçerken elektronik izleme sistemlerini kapatarak fark edilmemeye çalıştığı belirtiliyor.