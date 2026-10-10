Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Thorsten Fink, takımının performansını değerlendirirken geleceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin oyuncuların öz güvenini olumsuz etkilediğini belirten Fink, Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini kabul etti.

'TRABZONSPOR BİZDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADI'

Thorsten Fink'in karşılaşmaya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir derbiden sonra kendi evimizde 3-0 mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. İkili mücadelede değil, hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor iyi olan taraftı. İstemiş olduğumuz sonuç bu değil. Bu sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarı iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor haklı galibiyet aldı. Oyuncularımızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Peş peşe 5 maç kaybettiğimiz için öz güven kaybettiğimizi söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor"

'BEN BİR SAVAŞÇIYIM, BURADA KALMAK İSTİYORUM'

Basın toplantısında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Alman teknik adam, görevini sürdürmek istediğini ifade etti.

Fink takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımıza da idmanda güzel mesajlar verdik. Bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Diğer taraftan kartlar konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce de söyledim ben savaşçı biriyim. Bunu değiştirebilirim. Ben devam etmek istiyorum, burada kalmak istiyorum. Taraftarımıza daha önce de çok güzel futbol izlettiğimizi biliyorum. Bunu tekrar gösterebiliriz. Ama bugüne kadar bunu maalesef gösteremedik. Bunu kulübün alması gereken bir karar. Benim doğru hoca olduğumu düşünürse ben buradayım. Ama kulübümüz böyle bir durumdan çıkmak için doğru bir insan olmadığımı düşünüyorsa oturur konuşuruz"