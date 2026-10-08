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OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka teknolojisinin beraberinde bazı olumsuz sonuçlar getirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altman’a göre toplum, bu teknolojinin sağlayacağı faydalar için bazı kötü sonuçlara katlanmayı göze almalı. Ancak Altman, yapay zekanın kontrolden çıkması gibi büyük felaket risklerini bu yaklaşımın dışında tuttu.

Politico’nun Decoded programına konuk olan Altman, OpenAI ile Anthropic’in yapay zeka güvenliğine bakışını değerlendirdi. İki şirket arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu söyleyen Altman, daha sıkı güvenlik yaklaşımını savunanlara kıyasla kendilerinin daha esnek bir düzenlemeden yana olduğunu ifade etti.

“KÖTÜ SONUÇLARI SIFIRA İNDİRMEK DOĞRU DEĞİL”

Altman’a göre daha hafif bir düzenleme anlayışı, yapay zekanın kullanımından kaynaklanabilecek bazı kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini kabul etmek anlamına geliyor. OpenAI CEO’su, büyük saldırıların, dolandırıcılıkların, kötüye kullanımın ve diğer olumsuzlukların tamamen önlenmesi uğruna teknolojinin gelişimini sınırlamanın doğru olmadığını söyledi.

İnsanların yapay zekayı kötü amaçlarla kullanabileceğini kabul eden Altman, teknolojinin uzun vadede yol açabileceği zararlardan “kat kat daha fazla” fayda sağlayacağına inandığını dile getirdi. Yapay zekanın olumsuz etkileri arasında ise son dönemde iş kayıpları, telif hakkı ihlalleri, yanlış bilgi ile yüksek enerji ve su tüketimi öne çıkıyor.

KABUL ETMEDİĞİ RİSKLER DE VAR

Altman, her türlü olumsuz sonucun kabul edilebilir olduğunu savunmadığının altını çizdi. “Gerçekten felaket niteliğindeki riskleri” kabul etmeyeceğini söyleyen Altman, örnek olarak yapay zekanın insanlar üzerindeki kontrolü ciddi biçimde kaybetmesini gösterdi. Buna göre OpenAI’ın savunduğu esnek düzenleme yaklaşımı, insanlığın kontrolü tamamen yitirmesi gibi varoluşsal riskleri kapsamıyor.

Açıklamalar, yapay zekanın topluma sağlayacağı faydalar ile getirebileceği riskler arasındaki denge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. New York Üniversitesi’nden emekli profesör Gary Marcus, Altman’ı eleştirerek bu yaklaşımın, şirketlerin daha fazla güç ve gelir elde etmesi uğruna toplumdan riskleri kabullenmesini istemek anlamına geldiğini savundu.

MUSK İÇİN “ZORBA” DEDİ

Röportajda Altman’ın Elon Musk hakkındaki sözleri de dikkat çekti. Musk ile geçmişte OpenAI’ı birlikte kuran Altman, Musk’ı “zorba” olarak nitelendirirken zaman zaman ona karşılık vermek gerektiğini söyledi. İki isim arasındaki anlaşmazlıklar son dönemde karşılıklı davalara dönüşmüştü.