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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde yaşayan 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın yaşamını yitirmesinin ardından ortaya atılan salgın iddiaları kamuoyundaki tartışmaların odağında.

Kentteki gelişmeler, 2 Ekim’de bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğuna ilişkin bilginin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bunun üzerine İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev başkanlığında olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Aynı tarihte bazı sosyal medya hesaplarında Shipilova’nın ölüm nedeninin “akciğer vebası” olduğu iddiası paylaşıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) ise vakayla ilgili farklı bir tablo ortaya koydu. Kurum, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanlarından birine nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından bölgede özel önlemler devreye sokulduğunu duyurdu.

Rospotrebnadzor’un 7 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hastadan alınan numunelere ilişkin incelemelerin sonuçlarına yer verildi. Buna göre yapılan analizlerde, hastanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmanın izine rastlanmadı.

Yetkililer, incelemelerin kapsamını genişleterek yaklaşık 5 bin laboratuvar testi gerçekleştirdi. Bu testlerin hiçbirinde tehlikeli patojen tespit edilmedi.

Hastayla temas etmiş kişilerin de takibe alındığı belirtilirken bu grubun yüzde 90’dan fazlasının tıbbi gözetim sürecinin tamamlandığı bildirildi. Şimdiye kadar yapılan takiplerde olumsuz bir durum saptanmadığı aktarıldı.

Rospotrebnadzor, elde edilen sonuçların ardından bölge genelinde epidemik risk bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

TEMASLI YAKLAŞIK 200 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Shipilova ile temas ettiği belirlenen yaklaşık 200 kişi karantina uygulamasına tabi tutuldu. Bunun yanı sıra enstitü bünyesinde çalışan 60’tan fazla kişinin de bir süre boyunca tesis dışına çıkmasına izin verilmedi.

Bazı hastanelerde ise geçici süreyle çeşitli kısıtlamalara başvuruldu.

Reuters’ın haberine göre yapılan incelemelerde bazı kişilerde COVID-19 ve rinovirüs tespit edildi.

7 ve 8 Ekim tarihlerinde ise ikinci bir şüpheli vakaya ilişkin haberler kamuoyuna yansıdı. Rus makamları söz konusu iddiaları reddetti.

Gelişmeler uluslararası kuruluşların da gündemine geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki medya kuruluşundan konuya ilişkin bilgi aldıklarını ve Rusya’dan açıklama talep ettiklerini belirtti.

ABD, Avrupa Birliği ve DSÖ tarafından Rusya’ya olayla ilgili daha fazla şeffaflık gösterilmesi çağrısı yapıldı.

KREMLİN: MEDYADAKİ HABERLERİN ÇOĞU YANLIŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 7 Ekim’de yaptığı değerlendirmede, salgın iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin önemli bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, medyanın konu hakkında aktardığı bilgilerin “büyük çoğunluğunun yanlış bilgi olduğunu” söyledi.

Kremlin Sözcüsü, gelişmeler konusunda Rusya’nın sağlık gözlemcisi Rospotrebnadzor tarafından yayımlanan resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin tüm bilgilere henüz ulaşmadıklarını ifade etti. Rubio, mevcut bilgiler tamamlanmadan herhangi bir varsayımda bulunmanın “sorumsuzluk” olacağını söyledi.

Rubio, Rusya’nın gelişmeler konusunda uluslararası kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşması gerektiğini belirterek bunun Moskova’nın yapması gereken bir şey olduğunu ve kendilerinin de bunu umduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya’ya açık biçimde “şeffaf olma ve daha fazla bilgi paylaşma” çağrısında bulundu. Eldeki bilgilerin şu aşamada oldukça sınırlı olduğunu belirten Rubio, önümüzdeki birkaç saat veya gün içerisinde bu durumun değişmesini beklediklerini söyledi.

TRUMP: BİYOLOJİK SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya’daki gelişmelerin biyolojik silah kullanımından kaynaklandığı yönündeki ihtimali desteklemediğini açıkladı. Trump, aynı zamanda durumun kontrol altında olmasını umduğunu belirtti.

Bir gazetecinin Rusya’daki salgın şüphesinin “biyolojik bir silah” kaynaklı olup olmadığı sorusuna Trump, böyle düşünmediklerini ve konunun kısa süre içerisinde netleşeceğini söyledi.

Trump, Rus makamlarının gelişmelerin kontrol altında olduğunu açıkladığını hatırlattı. Rusya’nın kullandığı sistemin “çok gelişmiş” ve “çok akıllı” olmasını umduğunu belirten Trump, yetkililerin durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylemesine dikkat çekti.

ABD Başkanı’na ayrıca gelişmelerin COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde yaşananlara benzer bir his oluşturup oluşturmadığı soruldu.

Trump, Çin ve Rusya’nın geçmişte yaşanan bu tür süreçlerde kamuoyuna fazla bilgi aktarmadığını belirtti. Her iki ülkenin de o dönemlerde durumun kontrol altında olduğunu söylediğini ifade eden Trump, mevcut gelişmeler açısından da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin değerlendirmede bulundu.