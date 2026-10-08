Çatıya panel kurma imkanı olmayanlar ve kiracılar için güneş enerjisini çok daha erişilebilir kılan yeni bir düzenlemeye ABD'nin California eyaletine resmen onay verildi.
2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi
Balkonlarda güneş enerjisini çok daha erişilebilir kılan yeni bir düzenleme resmen onaylandı. Yeni yasa sayesinde kullanıcılar, sistemi kurmadan önce elektrik dağıtım şirketlerinden onay almak zorunda kalmayacak.Kaynak: Haber Merkezi
Vali Gavin Newsom tarafından 30 Eylül 2026'da imzalanan ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yasa, evlerin balkonlarına veya bahçelerine kurulabilen küçük ölçekli güneş enerjisi sistemlerinin önündeki bürokratik engelleri kaldırıyor.
"Balkon tipi güneş enerjisi" olarak bilinen ve ürettiği enerjiyi bir inverter aracılığıyla doğrudan ev içi kullanıma uygun hale getiren bu sistemler, konut başına maksimum 1.200 watt kapasiteyle sınırlandırılıyor.
Yeni yasa sayesinde kullanıcılar, sistemi kurmadan önce elektrik dağıtım şirketlerinden onay almak zorunda kalmayacak.
Şirketler yalnızca bilgi amaçlı basit bir çevrim içi bildirim talep edebilecek, ancak bu bildirim hiçbir şekilde bir izin veya ret sürecine dönüşmeyecek.
Öte yandan bu kolaylık, satın alınan her panelin doğrudan evdeki prize takılıp çalıştırılabileceği anlamına gelmiyor.
Kullanılacak cihazların elektrik güvenlik standartlarını karşılaması, uygun sertifikalara sahip olması ve olası elektrik kesintilerinde şebekeye ters akım göndermeyi engelleyen korumalar içermesi şart koşuluyor.
Mevcut güvenlik protokolleri sebebiyle, bazı sistemlerin kurulumunda yine de uzman bir elektrikçi desteğine ihtiyaç duyulabilecek.