Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi

2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi

Balkonlarda güneş enerjisini çok daha erişilebilir kılan yeni bir düzenleme resmen onaylandı. Yeni yasa sayesinde kullanıcılar, sistemi kurmadan önce elektrik dağıtım şirketlerinden onay almak zorunda kalmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 1

Çatıya panel kurma imkanı olmayanlar ve kiracılar için güneş enerjisini çok daha erişilebilir kılan yeni bir düzenlemeye ABD'nin California eyaletine resmen onay verildi.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 2

Vali Gavin Newsom tarafından 30 Eylül 2026'da imzalanan ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yasa, evlerin balkonlarına veya bahçelerine kurulabilen küçük ölçekli güneş enerjisi sistemlerinin önündeki bürokratik engelleri kaldırıyor.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 3

"Balkon tipi güneş enerjisi" olarak bilinen ve ürettiği enerjiyi bir inverter aracılığıyla doğrudan ev içi kullanıma uygun hale getiren bu sistemler, konut başına maksimum 1.200 watt kapasiteyle sınırlandırılıyor.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 4

Yeni yasa sayesinde kullanıcılar, sistemi kurmadan önce elektrik dağıtım şirketlerinden onay almak zorunda kalmayacak.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 5

Şirketler yalnızca bilgi amaçlı basit bir çevrim içi bildirim talep edebilecek, ancak bu bildirim hiçbir şekilde bir izin veya ret sürecine dönüşmeyecek.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 6

Öte yandan bu kolaylık, satın alınan her panelin doğrudan evdeki prize takılıp çalıştırılabileceği anlamına gelmiyor.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 7

Kullanılacak cihazların elektrik güvenlik standartlarını karşılaması, uygun sertifikalara sahip olması ve olası elektrik kesintilerinde şebekeye ters akım göndermeyi engelleyen korumalar içermesi şart koşuluyor.

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2027 yılında balkonlarda resmen kullanılacak: Onay verildi - Resim: 8

Mevcut güvenlik protokolleri sebebiyle, bazı sistemlerin kurulumunda yine de uzman bir elektrikçi desteğine ihtiyaç duyulabilecek.

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