Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada Avrupa’ya doğal gaz tedariki ve TürkAkım hattı konusunda açıklamalar yaptı.

Avrupa’ya gaz tedarikini hemen durdurabileceklerini belirten Putin, “Onlar zaten bir ay sonra, 24’ü son gün olmak üzere, 25’inden itibaren Rus gazı, sıvılaştırılmış gaz dahil, alımlarına kısıtlama getirmeyi planlıyor. 2027’de ise daha ileri kısıtlamalar, hatta tamamen yasaklama planlanıyor. Şu anda başka pazarlar açılıyor. Belki de Avrupa pazarına tedariki hemen durdurmak bizim için daha avantajlı olur. Açılan pazarlara yönelip orada yer edinmek daha mantıklı olabilir” şeklinde konuştu.

“MAVİAKIM VE TÜRKAKIM’A SABOTAJ HAZIRLIĞI VAR

Putin, Karadeniz’in dibinden geçen boru hatlarına yönelik tehditleri “çok tehlikeli bir oyun” olarak nitelendirdi ve “Özel servislerimizin elindeki bilgilere göre, tıpkı ‘Kuzey Akım’ boru hatlarının daha önce sabote edilmesi gibi, şimdi de Kiev, bazı Batılı özel servislerin desteğiyle ‘Mavi Akım’ ve ‘TürkAkım’ boru hatlarını patlatmaya yönelik bir eylem hazırlığında. Bu konuda Türk dostlarımızı bilgilendirdik. Bu alanda neler olacağını göreceğiz, ancak özellikle bugünlerde bu çok tehlikeli bir oyun” ifadelerini kullandı. Putin, Rusya’nın bu sabotaj hazırlıklarına dair bilgileri Türkiye ile paylaştığını da doğruladı.

Putin, Rusya’nın tüm ortakları, özellikle Avrupalı ortakları için her zaman güvenilir bir enerji kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti ve “Öncelikle şunu söyleyeyim, Rusya her zaman tüm ortaklarımız için, ki buna Avrupalı ortaklarımız da dahil, güvenilir bir enerji kaynağı olmuştur ve öyle kalmaya devam etmektedir” dedi.

"BU POLİTİKALAR BU ÜLKELERİN ÇIKARLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"

Avrupa enerji piyasalarındaki mevcut durumun, Avrupalı yetkililerin enerji politikalarındaki hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Putin, “Avrupa’da bugün yaşananlar, öncelikle Avrupalı yetkililerin enerji alanındaki yanlış politikalarının bir sonucudur. Bu politikalar, bu ülkelerin halklarının çıkarlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor” şeklinde konuştu.

Vladimir Putin, Orta Doğu’daki durumun dünya genelinde enerji fiyatlarını etkilediğini ifade etti ve “Tedariklerde herhangi bir kesinti olmadı, ancak fiyatlar fırladı. Neden? Küresel piyasalardaki genel durumdan, özellikle petrol ve bu durumda gaz piyasalarındaki durumdan kaynaklanıyor. Orta Doğu’daki olaylar nedeniyle doğal gazı daha yüksek fiyatlardan satın almaya hazır müşteriler ortaya çıktı” dedi.