Emtia piyasalarında geçen hafta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ABD ekonomisine ilişkin veriler fiyatlarda belirgin dalgalanmalara neden oldu. Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması ve kararın oy ayrılığıyla alınması, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Piyasalarda yön belirsizliği: Fed kararı emtiada sert dalgalanmaya yol açtı - Resim : 1

FED BELİRSİZLİĞİ VE VERİ AKIŞI ETKİLİ OLDU

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüyerek önceki dönemin altında kalması ve enflasyon göstergelerindeki yavaşlama, Fed’in gelecekteki adımlarına ilişkin beklentileri değiştirdi. Analistler, eylül ayında faiz artışı ihtimalinin yüzde 81’den yaklaşık yüzde 65’e gerilediğini belirtti.

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Bu gelişmeler, dolar ve tahvil faizlerinde dalgalanmalara yol açarken, emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

PETROL ORTA DOĞU ETKİSİYLE DALGALANDI

Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilim ve kısa süreli ateşkes beklentileri petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Haftanın başında gerileyen Brent petrol, hafta sonunda saldırıların yeniden başlamasıyla toparlandı.

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Bununla birlikte haftalık bazda Brent petrol yüzde 4,6, doğal gaz fiyatları ise yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Piyasalarda yön belirsizliği: Fed kararı emtiada sert dalgalanmaya yol açtı - Resim : 4

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Değerli metaller, Fed’in faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izledi. Altın ve gümüş, artan tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle baskı altında kalırken, platin ve paladyum pozitif ayrıştı.

Haftalık bazda platin yüzde 3,5, paladyum yüzde 2,7 yükselirken, gümüş yüzde 0,9 ve altın yüzde 0,3 geriledi.

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BAZ METALLERDE ARZ-TALEP DENGESİ BELİRLEYİCİ

Çin ekonomisine yönelik talep endişeleri baz metalleri baskılarken, bakırda azalan stoklar fiyatları destekledi. Haftalık bazda bakır yüzde 2,9 yükselirken, çinko ve alüminyumda da sınırlı artış görüldü. Kurşun ve nikel ise düşüş kaydetti.

Piyasalarda yön belirsizliği: Fed kararı emtiada sert dalgalanmaya yol açtı - Resim : 6

TARIM EMTİALARINDA DÜŞÜŞ AĞIRLIKTA

Tarım emtialarında ise genel olarak düşüş eğilimi öne çıktı. ABD’deki olumlu hava koşulları ve yüksek arz beklentisi fiyatları aşağı çekti.

Buğday fiyatları yüzde 5,9 gerilerken, soya fasulyesi yüzde 5,2 ve mısır yüzde 4,9 düşüş gösterdi. Buğdayda ABD kışlık hasadının yüzde 81’e ulaşması ve küresel arzın yüksek kalacağı beklentisi fiyatları baskıladı.

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Öte yandan pamuk fiyatları yüzde 2,1 artarken, kakao da sınırlı yükseliş kaydetti.

GENEL GÖRÜNÜM: OYNAKLIK SÜRÜYOR

Analistler, Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler, küresel büyüme endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarında dalgalı seyrin devam etmesine neden olabileceğini belirtiyor.