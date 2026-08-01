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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bakanlık binasında stratejik bir enerji zirvesi gerçekleştirdi. Tamamlanan resmi görüşmelerin hemen ardından iki ülke, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına akıtacak dev anlaşmayı imzaladı.

GÜNLÜK 750 BİN VARİL PETROL AKACAK

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar petrol vanalarını tam kapasiteyle açmak için el sıkıştı. BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında, Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin ve yoğun kullanımını sağlayacak bir yıllık geçiş düzenlemesi imzalandı.

Bu kritik geçiş anlaşmasıyla birlikte, hat üzerinden günlük tam 750 bin varillik petrolün Ceyhan Limanı'na ulaştırılmasının önü açıldı.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA STRATEJİK'

İmza töreninin ardından projenin küresel piyasalardaki ağırlığına dikkat çeken Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, bu bir yıllık geçiş düzenlemesini hayata geçirdik. Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hat, küresel petrol piyasalarında yaşanan son gelişmelerin de açıkça gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahiptir."

HEDEF ENERJİ ORTAKLIĞINDA YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar, bu bir yıllık anlaşmanın sadece bir başlangıç olduğunu ve asıl hedefin bölgedeki tüm kaynakları kapsayacak devasa bir entegrasyon olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin vizyonunu paylaşan Bakan Bayraktar, "Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir" dedi.