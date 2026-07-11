ABD’li dev şirket rakam verdi: Altın 2026’yı bu rakamla bitirecek

ABD merkezli uluslararası finans kuruluşu StoneX, emtia piyasalarına yön verecek yeni raporunu yayımladı. StoneX EMEA ve Asya Bölgesi Piyasa Analizi Başkanı Rhona O'Connell tarafından kaleme alınan raporda, altının haziran ayı sonlarında beklentilerden daha hızlı bir şekilde 4.000 doların altına gerilediği ve yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçındığı belirtildi.
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ABD’li dev şirket StoneX yayımladığı raporda altının yıl sonunda geleceği rakama dair tahminde bulundu. Raporda jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki belirleyici rolü vurgulanıyor.Kaynak: Dış Haberler Servisi
O'Connell, bu düşüşün temel nedeninin İran ile yaşanabilecek olası bir savaşa dair belirsizlikler ve hisse senedi piyasalarındaki değer kayıpları olduğunu vurguladı. S&P endeksinde haziran başında yaşanan yaklaşık yüzde 5'lik düşüşe dikkat çeken analist, yatırımcıların teminat çağrılarını karşılamak adına nakit sağlamak amacıyla altına yöneldiğini, bu durumun altının geleneksel enflasyondan korunma işlevini gölgelediğini ifade etti.
Raporda, Federal Rezerv (Fed) başkanlığına yükselen Kevin Warsh dönemine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Donald Trump'ın düşük faiz talebine karşın, Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceği öngörülüyor.
Warsh'ın güçlü bir ABD ekonomisi ve istikrarlı istihdam verileriyle görevi devraldığı, kurum açıklamalarını azaltma ve enflasyon grafiklerine mesafeli yaklaşma felsefesine sahip olduğu aktarıldı.
Hürmüz Boğazı krizinin çözülmesinin altın piyasasındaki spekülatif hareketleri azalttığını ifade eden O'Connell, zayıf pozisyonların tasfiye edilmesinin altın için yeni bir yükseliş potansiyeli doğurabileceğini söyledi. Dünya Altın Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve 76 merkez bankasının katıldığı anket verilerine göre:
Katılımcıların yüzde 89'u önümüzdeki bir yılda küresel merkez bankası altın rezervlerinin artacağını düşünüyor.
Merkez bankalarının yüzde 45'i kendi rezervlerini artırmayı planlarken, sadece yüzde 1'i azaltmayı öngörüyor.
Uzun vadede ise yüzde 78'lik bir kesim altının toplam rezervler içindeki payının yükseleceğine inanıyor.
Raporda ayrıca Çin pazarındaki 11 yıllık maden üretimi ve tüketim verileri incelendiğinde, Çin Halk Bankasının resmi açıklamaları ile piyasa verileri arasında yaklaşık 4.000 tonluk bir fark olduğu, bu durumun hükümetin doğrudan merkez bankası kasalarına girmeyen altın alımları yapmış olabileceğine işaret ettiği belirtildi.
Raporda, altın fiyatlarının geleceğinin büyük ölçüde İran merkezli jeopolitik çatışmaların seyrine endeksli olduğu belirtilirken, sarı metalin yılı 4.000 dolar seviyelerine yakın tamamlamasının beklendiği ifade edildi. Gümüşün ise altındaki hareketleri izleyerek ons başına 55 ile 60 dolar arasında işlem göreceği tahmin ediliyor.