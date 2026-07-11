ABD’li dev şirket rakam verdi: Altın 2026’yı bu rakamla bitirecek

O'Connell, bu düşüşün temel nedeninin İran ile yaşanabilecek olası bir savaşa dair belirsizlikler ve hisse senedi piyasalarındaki değer kayıpları olduğunu vurguladı. S&P endeksinde haziran başında yaşanan yaklaşık yüzde 5'lik düşüşe dikkat çeken analist, yatırımcıların teminat çağrılarını karşılamak adına nakit sağlamak amacıyla altına yöneldiğini, bu durumun altının geleneksel enflasyondan korunma işlevini gölgelediğini ifade etti.