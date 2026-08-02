Merkeze bağlı Dallıca köyünde faaliyet gösteren çiftlikte eşi ve çocuklarıyla birlikte üretim yapan Fıratoğlu, yeni hedefinin ise kendi imkânlarıyla bir mandıra kurmak olduğunu söyledi.
3 çocuk annesi devlet desteğiyle başladı: Şimdi paraya para demiyor
Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurcan Fıratoğlu, aldığı devlet hibe desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fıratoğlu, devlet desteğiyle kurduğu 500 baş kapasiteli küçükbaş besi çiftliği ile para para demiyor.Kaynak: İHA
DEVLET DESTEĞİ İLE HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun hibe programına başvurarak destek almaya hak kazanan Nurcan Fıratoğlu, geçen yıl yapımına başladığı çiftliği kısa sürede tamamladı.
Bugün aile işletmesi olarak faaliyet gösteren tesiste 500 baş küçükbaş hayvan yetiştiriliyor.
Üretimin her aşamasında aktif rol aldıklarını belirten Fıratoğlu, hayvancılığı yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak gördüklerini ifade etti.
"BÜTÜN KADINLARA BU İŞİ TAVSİYE EDİYORUM"
Kadın girişimcilere seslenen Nurcan Fıratoğlu, devlet desteklerinin önemli bir fırsat sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"3 çocuk annesiyim. TKDK'nin desteğiyle bu işe başladık ve büyük heyecan yaşıyoruz. Ben bir kadın girişimci olarak bütün kadınlara ve girişimcilere bu işi tavsiye ediyorum...
Biz bu işi sadece kazanç için değil, severek yapıyoruz. Gönül işi, emek işi."
Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Fıratoğlu, günlük yemleme, sulama ve hayvanların tüm bakımını birlikte yaptıklarını anlattı.
YENİ HEDEFİ MANDIRA KURMAK
Hayvancılığın aile mesleği olduğunu belirten girişimci kadın, önümüzdeki dönemde yatırımlarını büyütmek istediğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi halinde kendi bütçesiyle bir mandıra kurmayı planladığını açıklayan Fıratoğlu, çocukluğundan beri hayvancılıkla iç içe olduğunu ve bu geleneği gelecek nesillere taşımayı hedeflediğini dile getirdi.
"EŞİM BURADA PATRON, BİZ YARDIMCILARIYIZ"
Çiftliğin kuruluş sürecinde eşine destek veren Bayram Fıratoğlu ise devlet desteği olmadan bu yatırımı gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
"Eşim burada patron, biz de yardımcılarıyız." diyen Fıratoğlu, gençlere üretim çağrısında bulunarak, köyde üretim yapmak isteyenlerin devlet desteklerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi.
Ailece büyütmeyi hedefledikleri çiftlik, bugün hem üretime katkı sağlıyor hem de kırsalda kadın girişimciliğinin başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.