Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gözden Kaçmasın Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi

Economist Intelligence Unit'in 173 şehri değerlendirdiği araştırmada dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 1

Dünyaca ünlü Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU), her yıl hazırladığı "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" listesini yayımladı. İstikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ile kültür ve çevre gibi 30'dan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada 173 şehir incelendi. İşte yaşam kalitesiyle öne çıkan ilk 10 şehir…

1 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 2

10. Tokyo (Japonya) – 96 puan

2 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 3

9. Vancouver (Kanada) – 96 puan

3 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 4

8. Adelaide (Avustralya) – 96 puan

4 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 5

7.Osaka (Japonya) – 96 puan

5 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 6

6. Cenevre (İsviçre) – 96 puan

6 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 7

5. Zürih (İsviçre) – 96 puan

7 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 8

4. Sidney (Avustralya) – 97 puan

8 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 9

3. Melbourne (Avustralya) – 97 puan

9 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 10

2. Viyana (Avusturya) – 97 puan

10 11
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 11

1. Kopenhag (Danimarka) – 98 puan

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro