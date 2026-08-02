Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı: Zirve yine değişmedi

Dünyaca ünlü Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU), her yıl hazırladığı "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" listesini yayımladı. İstikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ile kültür ve çevre gibi 30'dan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada 173 şehir incelendi. İşte yaşam kalitesiyle öne çıkan ilk 10 şehir…