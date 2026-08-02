Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kripto para piyasası, yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Piyasadaki tüm kripto varlıkların toplam değerini ifade eden “Total Market”, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara yükseldi.

FED ETKİSİ VE RİSK İŞTAHI ARTIŞI

ABD’de enflasyonun yavaşlaması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı. Bu durum kripto piyasasına talebi artırdı.

Ayrıca jeopolitik risklerin bir miktar azalması da piyasada yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

BİTCOİN VE ETHEREUM YÜKSELDİ

Temmuz ayında Bitcoin yüzde 7,2 değer kazanarak 62 bin 884,9 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 18,2’lik artışla 1862,3 dolara ulaşarak son 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

“Toparlanma ama temkinli görünüm”

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, yükselişin birden fazla faktörün birleşimiyle gerçekleştiğini belirtti.

Başkaya, haziran ayındaki sert satışların ardından piyasanın baskılanmış seviyelerden tepki verdiğini ifade ederek, bu hareketin şimdilik güçlü bir boğa piyasasından ziyade kontrollü bir toparlanma olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KURUMSAL TALEP SİNYALİ

Spot Bitcoin ETF’lerine temmuz ayında yeniden girişlerin görülmesi, kurumsal yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığına işaret etti.

Uzmanlara göre, kalıcı bir yükseliş için ETF girişlerinin devam etmesi, Fed’in daha yumuşak para politikasına yönelmesi ve jeopolitik risklerin düşük seyretmesi gerekiyor.

Mevcut görünüm olumlu olsa da piyasanın yönü açısından temkinli iyimserlik öne çıkıyor.